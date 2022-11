Slovenski strokovnjaki ugotovili: To so ključne napake ljudi z bolečinami v križu …

Se vam bolečine v križu vedno znova vračajo in vas vedno bolj ovirajo pri življenju? Strokovnjaki iz KinVitala so po številnih letih dela na področju bolečin v križu oblikovali edinstven protokol za njihovo odpravo, ki je tudi plod skupnega sodelovanja s svetovno priznanim strokovnjakom Dr. McGillom.

Masaže, kreme, terapije … napačno razmišljanje!

Ko pomislimo na odpravljanje težav v križu, nam navadno najprej na misel pridejo masaža, terapija in pa vaje za hrbtenico. In ko pomislimo na ugotavljanje vzrokov za naše težave, se nam v misli prikrade magnetna resonanca, obisk specialista itd.

Napačno razmišljanje! Pri odpravi težav v hrbtenici moramo najprej poskrbeti sami zase, saj je rešitev pogosto precej bolj na dlani, kot se nam je morda dozdevalo. Ste morda kdaj že pomislili, da je v primeru bolečin ob sklanjanju morda težava v slabo izvedenem gibu? Ali pa da je morda ob bolečinah v križu, ko po daljšem sedenju vstanete iz stola, težava slaba pozicija pri sedenju?

In le zakaj ne bi potem najprej izboljšali vaše kvalitete gibanja, optimizirali položaj pri sedenju itd. Vse dodatne terapije lahko seveda tudi pomagajo, vendar če ne boste začeli odpravljati težav pri gibanju, ne boste dosegli dolgoročnega uspeha.

Prvi ukrep naj bo naslednji …

Najprej poskrbite za dnevno »higieno« hrbtenice – izboljšajte položaj pri sedenju v službi, v avtu, doma na kavču, nadgradite svoj način pobiranja bremen in sklanjanja, popravite telesno držo itd. To so stvari, ki so neposredno prisotne pri večini našega budnega časa. Ne položite vseh kart samo na vaje, saj so to stvari, ki jih izvajate npr. 2 do 3 ure od 168 ur v tednu, medtem ko je samo sedenja hitro lahko 40+ ur v tednu.

Pri sedenju je tako ključna uporaba celotnega stola. Ja, tudi naslonjala. Udobno se usedemo in predvsem poiščemo čim bolj sproščen položaj. To naj bo naš osnovni položaj pri sedenju. Pri dolgotrajnem sedenju pa se izogibamo predvsem aktivnega položaja, kjer ne uporabljamo naslonjala oziroma namesto stola uporabljamo žogo, klečalnik itd.

Kako še lahko sam poskrbim za težave s križem?

Skoraj vsak se v svojem življenju sreča z bolečinami v hrbtu. Najpogostejše so prav v ledvenem delu oziroma pogovorno v križu. Če bi se z njimi samo srečali in nato šli naprej brez njih, potem ta zapis zagotovo ne bi bil potreben. Najbolj zaskrbljujoče je zagotovo dejstvo, da ljudje čas trajanja bolečin pogosto merijo ne v dnevih, ampak predvsem v mesecih in letih. Sploh ob dejstvu, da obstaja rešitev za to.

Če ste poskrbeli za higieno hrbtenice, potem je čas, da se lotimo izboljšanja kakovosti vašega gibanja. Tukaj torej pridejo na vrsto vaje. Vendar ne zgolj vaje na blazini, ki so pogosta prispodoba za vaje za hrbtenico. Te bi bile dolgoročno učinkovite zgolj, če bi bili plazilci. Vendar pa smo ljudje pokončna bitja in se gibamo na 2 nogah, zato so ključne predvsem vaje v stoje.

Katere vaje pa so to? To so predkloni, počepi, izpadni koraki, sklece … ampak ne v takšni »približno dobri« izvedbi, kajti ta vam je že prinesla bolečine. To pomeni kvalitetno izvedbo vaj ob strokovnem nadzoru, ki bodo izboljšale naše zavedanje telesa in naše gibanje.

Več o tem pa boste našli tudi v naslednjem zapisu, kjer smo zbrali video prikaze vaj in nasvete v začetni ter potem tudi bolj napredni stopnji.

Kako do strokovnjakov v KinVitalu?

KinVital je vodilno kineziološko podjetje na področju terapevtskih vadb in rehabilitacij poškodb. Združuje strokovnjake s področja kineziologije, trenerstva in fizioterapije. Najdete pa jih na 4 lokacijah – Ljubljana, Maribor, Domžale in Velenje.

Če imate tudi sami težave s hrbtenico, se lahko prijavite na uvodni posvet, kjer boste s strokovno pomočjo ugotovili, kje se skriva vaša težava in kako jo odpraviti.