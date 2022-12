Poslanska skupina SD želi jasno časovnico ukinitve dopolnilnega zavarovanja

V SD so spomnili tudi na zavezo iz koalicijske pogodbe, da bodo do konca leta 2024 pripravili celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Preučili bodo tudi možnost uvedbe proračunske varovalke, so zapisali v program dela koalicije.

V SD so spomnili tudi na zavezo iz koalicijske pogodbe, da bodo do konca leta 2024 pripravili celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Preučili bodo tudi možnost uvedbe proračunske varovalke, so zapisali v program dela koalicije. Foto: Ana Kovač

Poslanska skupina SD je na ministrstvo za zdravje naslovila pobudo, da začne aktivno pristopati k oblikovanju zakona, ki bo ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ministrstvo tudi pozivajo, da strankam koalicije posreduje jasno časovnico, kako in na kakšen način bo oblikovalo ter usklajevalo predlog zakona in kdaj bo ta vložen v DZ.

"Vsi se zavedamo, da zakonskega predloga, ki bo uzakonil ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ni moč kvalitetno pripraviti v kratkem času. Za dober zakonski predlog, ki bo resnično sledil zastavljenim ciljem (ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema) in bo v praksi dejansko tudi izvedljiv, je nujna široka javna razprava, aktivno sodelovanje z vsemi vpletenimi deležniki ter jasna časovnica, kako se bo zakonski predlog pripravljal in sprejemal v DZ," so zapisali v pobudi.

Po njihovi oceni so lahko osnutki prejšnjih poizkusov oblikovanja zakona "odlična podlaga ter okvir za pripravo predloga, ki bo na koncu sprejet v DZ in bo to anomalijo, ki jo poznamo zdaj, dokončno ukinil". Med drugim so izpostavili, da so se ukinitvi dopolnilnega zavarovanja nazadnje približali v času vlade Marjana Šarca. Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v DZ takrat vložila Levica, takratna koalicija je predlog precej preoblikovala, a ni prestal glasovanja v DZ.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zdravstveno reformo sicer napoveduje v letu 2024, njen del naj bi bila tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. A še pred tem morajo najti način, kako zagotoviti 600 milijonov evrov. "Sredstva iz dopolnilnega zavarovanja tvorijo pomemben del financiranja delovanja javnega zdravstvenega sistema," je opomnil v nedavnem intervjuju za STA.