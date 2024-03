V polnem nedavno prenovljenem Intersparu odpadel strop

V prenovljenem Intersparu v nakupovalnem središču Europark v Mariboru je danes dopoldne, ko se je tam vilo kupcev, ki so pred prazniki hiteli po nakupih, odpadel del stropa.

"V trgovini Interspar v nakupovalnem središču Europark je danes okoli 11. ure iz stropa padel sevalni element, del elementa, ki služi ogrevanju prostora. Nihče izmed oseb, ki so bile v tem času prisotne v trgovini, ni bil poškodovan," so sporočili iz Spara.

Od 13.30 naprej trgovina nemoteno deluje

Dodali so, da je zagotavljanje varnosti obiskovalcev v vseh trgovinah Spar in Interspar na prvem mestu podjetja Spar Slovenija, zato so trgovino nemudoma zaprli, stranke varno pospremili s kraja dogodka, zaščitili področje ter se takoj lotili saniranja poškodovanih elementov stropa.

Poškodba je tako že bila sanirana in strokovno odpravljena, tako da je trgovina zopet primerna in varna za delovanje. Od 13:30 naprej trgovina nemoteno posluje.