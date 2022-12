Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnjega srečanja, ki vsako leto poteka kot znak dobrega sodelovanja med policisti, sta se udeležila tudi župan občine Lendava Janez Magyar in župan občine Mursko Središče Dražen Srpak.

Slovenski policisti s postaje mejne policije Petišovci in njihovi hrvaški kolegi s policijske postaje Mursko Središče so se tudi letos srečali na mostu čez reko Muro na slovensko-hrvaški meji. V reko Muro sta ob tem znova poleteli kapi policistov z obeh strani meje. Tokratni dogodek je bil sicer priprava na skorajšnji vstop Hrvaške v schengensko območje.

Po besedah Miljenka Vrbanca, komandirja policijske postaje Mursko Središče, bodo hrvaški policisti, ki so do zdaj delali s slovenskimi kolegi na mejnih prehodih, tudi od 1. januarja opravljali naloge mejne policije, toda na drugačen način. Še naprej bodo preprečevali nedovoljene prehode meje in kazniva dejanja oziroma kriminaliteto.

Na dogodku je bil prisoten tudi zdaj že upokojeni policist Božo Pongrac, ki mu je veter pred 30 leti kapo odpihnil v reko Muro, s čimer se je tradicija teh srečanj sploh začela.

Leta 1992 naj bi se namreč na omenjenem mostu čez Muro srečala obmejna policista Hrvaške in Slovenije. Bilo je pred novim letom, zelo močno je pihalo, zato je slovenskemu policistu veter odpihnil kapo v reko Muro. Da bi ga potolažil, mu je hrvaški kolega dejal, da bo iz solidarnosti naslednje leto on odvrgel svojo kapo v Muro, tako se je začelo.