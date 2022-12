Hrvaška se v soboto opolnoči pridružuje schengenskemu in evrskemu območju

Vsak, ki bo prehajal mejo med Hrvaško in Slovenijo, jo bo od sobote opolnoči lahko prestopil kadarkoli, kjerkoli in brez osebne kontrole.

Vsak, ki bo prehajal mejo med Hrvaško in Slovenijo, jo bo od sobote opolnoči lahko prestopil kadarkoli, kjerkoli in brez osebne kontrole. Foto: Getty Images

Hrvaška se bo v nedeljo pridružila schengenskemu in evrskemu območju. Slovesnosti ob vstopu Hrvaške v obe območji se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo na mejnem prehodu Obrežje ob tej priložnosti sestala s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Hrvaška bo s 1. januarjem odpravila 73 mejnih prehodov na kopenski meji in 12 mejnih prehodov na morski meji. Nadzor na letališčih bo za potnike, ki potujejo znotraj schengna, odpravila 26. marca.

Vsak, ki bo prehajal mejo med Hrvaško in Slovenijo, jo bo od sobote opolnoči lahko prestopil kadarkoli, kjerkoli in brez osebne kontrole. Ob tem bodo morali potniki še vedno imeti s seboj osebno izkaznico ali potni list.

Ob vstopu Hrvaške v schengen bo Zagreb v nedeljo obiskala tudi predsednica Evropske komisije. S Plenkovićem se bo odpravila na mejni prehod Obrežje in se skupaj z njim udeležila tristranskega srečanja s Pirc Musarjevo. Tema pogovora bo po napovedih hrvaškega premierja nov režim brezmejnih nadzorov.

Po tristranskem srečanju in slovesnosti se bo Pirc Musarjeva sestala še s predsednico Evropske komisije, so sporočili iz urada predsednice. To bo njuno prvo srečanje, odkar je Pirc Musarjeva prevzela dolžnosti predsednice republike. Predsednico bo ob tej priložnosti spremljala tudi ministrica za zunanje Tanja Fajon.

Vstop v schengen bo Hrvaška obeležila na mejnem prehodu Obrežje v soboto opolnoči

Hrvaška bo vstop v schengen na mejnem prehodu Obrežje obeležila že v soboto opolnoči, ko bodo dvignili zapornice na vseh mejnih prehodih med Hrvaško ter Slovenijo in Madžarsko. Meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, Srbijo ter Črno goro bodo postale zunanja meja schengenskega območja, namesto dosedanjih 6.445 pa jo bo nadzorovalo 7.141 policistov.

Dogodka na mejnem prehodu Obrežje, kjer bodo vstop obeležili z dvigom zapornic in prižigom zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, se bodo na silvestrovo udeležili tudi ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav ter hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Slovenska in hrvaška delegacija bosta pozdravili tudi slovenske in hrvaške policiste, ki delujejo na postajah mejnih policij Obrežje in Bregana in se 1. januarja 2022 umikajo z mejnega prehoda, so sporočili z notranjega ministrstva.

Na novega leta dan bo Hrvaška prevzela tudi evro

S 1. januarjem Hrvaška ne bo postala samo del schengna, ampak bo na ta dan prevzela tudi evro. Kupci bodo storitve in izdelke še 14 dni lahko plačevali tako v evrih kot v kunah, 15. januarja pa bo evro postal edina uradna plačilna valuta na Hrvaškem in plačevanje s kunami ne bo več mogoče.

Zamenjava kun bo v Sloveniji mogoča v prvih mesecih prihodnjega leta, nato jo bo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. Banke na Hrvaškem bodo kune za evre menjale še celotno leto 2023.

Vstop Hrvaške v območje evra bosta v nedeljo simbolično obeležila hrvaški finančni minister Marko Primorac in guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić z dvigom evrov na bankomatu. Plenković pa bo na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu z Von der Leynovo popil kavo, ki jo bo plačal s kovanci za evro.

Hrvaška bo z novim letom postala 20. članica evrskega območja in 23. država članica Evropske unije, ki so del schengenskega prostora. Poleg članic EU so v schengnu še Norveška, Švica in Liechtenstein, ki se je temu območju kot zadnji pridružil leta 2011.

Z novim letom bosta Slovenija in Hrvaška tako po 31 letih spet imeli isto valuto, na meji med njima pa ne bo nadzora.