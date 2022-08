V Nemčiji prvi primer opičjih koz pri otroku

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Foto: STA

V Nemčiji so potrdili prvi primer opičjih koz pri otroku v državi, so danes sporočili z nemškega inštituta za javno zdravje Robert Koch (RKI). Pojasnili so, da se je okužila štiriletna deklica iz mesta Pforzheim na jugozahodu Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Deklica, ki živi v skupnem gospodinjstvu z dvema okuženima odraslima, za zdaj nima simptomov te bolezni. Odkrili so ji jo ob pregledu, ko so ji vzeli bris žrela. Deklica ni bila v stiku z nikomer zunaj svojega gospodinjstva.

V Nemčiji so prvi primer opičjih koz potrdili pred manj kot tremi meseci, od takrat pa skupno več kot 2.900. Med okuženimi prevladujejo moški, le sedem je žensk.

Večina okuženih nima težjega poteka bolezni

Na RKI so poudarili, da se glede na dozdajšnje ugotovitve virus prenaša s tesnimi stiki, večinoma med spolnimi odnosi. Dodali so, da večina okuženih nima težjega poteka bolezni.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so zaznali v Zahodni Evropi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je med okuženimi po svetu trenutno le malo otrok, še poroča dpa.