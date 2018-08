V Ljubljani zaprta še Karlovška cesta in predor pod Gradom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrsti zapor cest v središču Ljubljane se bo danes pridružila še ena. Zaradi del bodo namreč za tri dni zaprli Karlovško cesto in predor pod Gradom. Obvozi bodo označeni, mestni avtobusi pa bodo vozili po spremenjenih trasah.

Karlovška cesta in predor pod Gradom bosta zaradi del zaprta od danes od 9. ure do predvidoma nedelje, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Foto: MOL

Obvozi bodo označeni, mestni avtobusi na linijah 2, 3, 3 B, 3G, 11, 13, 19 B, 19 I, 20 in 27 bodo vozili po spremenjenih trasah:

linije 3, 3 B, 3 G in 27: Slovenska–Barjanska–Kopačeva–Opekarska–Janežičeva–Karlovška–redna trasa

linije 2, 11, 13, 20: Slovenska–Barjanska–Kopačeva–Opekarska–Janežičeva–Karlovška–Roška–redna trasa

liniji 19 B in 19 I: Slovenska–Barjanska–Kopačeva–Opekarska (obračališče Trnovo)–Opekarska–Hladnikova–redna trasa

Avtobusi bodo ustavljali na vseh postajališčih na obvoznih trasah in na dodatnem postajališču na Karlovški cesti v obeh smereh.