V Ljubljani bodo zaradi del zaprli še eno cesto

Z ljubljanske občine so sporočili, da bo zaradi sanacije železniškega prehoda to soboto, 25. avgusta, za ves promet v Ljubljani zaprta Litostrojska cesta na odseku med Goriško in Korotansko ulico. Obvoz bo urejen po Goriški, Magistrovi in Ulici Alme Sodnik ter po Korotanski, Kuhljevi, Ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade.

Zaradi popolne zapore prometa bodo mestni avtobusi na linijah 3, 3B in 18 v soboto vozili po spremenjenih trasah:

Liniji 3 in 3B: Celovška–staro obračališče na Litostrojski cesti. Začasno bosta ukinjena postajališče Kovinarska in obračališče Litostroj.

Linija 18: Litostroj–Goriška ulica–Magistrova ulica–Verovškova ulica. Začasno bodo ukinjena postajališča Kovinarska, Litostrojska in I. C. Šiška.

Zaradi popolne zapore prometa bodo mestni avtobusi v soboto vozili po spremenjenih trasah. Foto: MOL

Udeležence v prometu na Mol prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Za ves promet zaprti tudi Slovenska cesta in Tavčarjeva ulica

Spomnimo, da sta za ves promet zaradi prenove vozišča predvidoma do petka zaprti tudi Slovenska cesta na odseku med Dvorakovo in Šubičevo ulico ter Tavčarjeva ulica na odseku med Slovensko cesto in Cigaletovo ulico.

Foto: MOL

Dostop do osrednjega dela Slovenske ceste za intervencijska vozila in dostavo je možen s Šubičeve ulice. Promet med Trdinovo in Dvorakovo ulico je urejen enosmerno v smeri proti Dunajski cesti.

Mestni avtobusi med zaporo vozijo po naslednjih obvozih:



- avtobusi na linijah 2, 3G, 6, 6B, 9, 11, 11B, 13, 19B, 19I, 20 in 27 vozijo po Tivolski, Bleiweisovi in Šubičevi ulici,

- avtobusi na linijah 1, 1D, 3 in 3B vozijo po Bleiweisovi in Šubičevi ulici,

- avtobusi na liniji 5 vozijo po Tivolski, Trgu OF in Resljevi cesti,

- avtobusi na linijah 7, 7L, 8 in 25 vozijo po Tivolski cesti,

- avtobusi na linijah 14, 18 in 18L vozijo po Tivolski, Bleiweisovi, Šubičevi, Slovenski, Aškerčevi in Prešernovi cesti.



Na Tivolski, Šubičevi in Prešernovi cesti bodo urejena začasna avtobusna postajališča. Za nočne linije N1, 2, N3, N5, 6 in 11 bo izravnava voznega časa na začasnem postajališču Tivolska.

Foto: MOL

Zaprte tudi Prešernova in Gosposvetska cesta ter Dalmatinova ulica

Zaradi prenove bo do predvidoma 15. septembra popolnoma zaprta tudi Prešernova cesta na delu med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto. Medtem ostajata zaprti tudi Dalmatinova ulica in Gosposvetska cesta, ki jo pešci in kolesarji že uporabljajo.