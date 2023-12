V Ljubljani položili temeljni kamen za novo Veterinarsko fakulteto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani so danes simbolično položili temeljni kamen za novo Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Ob obstoječih objektih fakultete ob Cesti v Mestni log bodo zgradili dve medsebojno povezani stavbi. Rektor univerze Gregor Majdič je ob tem dejal, da bo nova fakulteta omogočala sodobno strokovno in raziskovalno delo.

Gregor Majdič je na današnji slovesnosti povedal, da so prostori veterinarske fakultete stari in potresno izjemno nevarni. Spomnil je, da veterinarska stroka igra pomembno vlogo pri zdravju ljudi, živali in okolja ter da ne gre le za zdravljenje hišnih ljubljenčkov, ampak tudi za skrb za varno hrano. "To lahko počne le v sodobnih laboratorijih, ki omogočajo normalno delo," je dejal.

Temeljni kamen so položili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, rektor Gregor Majdič, dekanja Veterinarske fakultete Breda Jakovac Strajn, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše ter direktor urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

Jakovac Strajnarjeva je v imenu zaposlenih in študentov izrazila zadovoljstvo ter hvaležnost. "Z novimi prostori Veterinarske fakultete bomo pridobili primerne prostore za izobraževanje študentov, klinike in laboratorije za njihovo praktično usposabljanje. Obenem bomo lahko lastnikom živali nudili še boljše usluge zdravljenja njihovih živali in bomo lahko še naprej na najvišji strokovni ravni opravljali naloge Nacionalnega veterinarskega inštituta," je zagotovila. Ob tem se je posebej zahvalila nekdanjemu dekanu fakultete Andreju Kirbišu, ki je začel projekt.

Dve medsebojno povezani stavbi

Projekt izgradnje nove Veterinarske fakultete je vreden 76 milijonov evrov, od tega bo Univerza nekaj manj kot 68 milijonov evrov dobila iz sofinanciranja. Pri tem bo nekaj več kot 49 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost prispeval proračun EU, nekaj manj kot 19 milijonov evrov pa državni proračun. Gradnja bo predvidoma končana v drugem četrtletju 2025.

Projekt je razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v dveh etažah namenjena prostorom klinik. Foto: STA

Jug Jeršetova je dejala, da je prenovljen načrt za okrevanje in odpornost Slovenije težak 2,7 milijarde evrov, polovica je namenjena zelenim ciljem. Zelene in digitalne kompetence krepijo tudi z ozelenitvijo izobraževalne infrastrukture v Sloveniji. Po besedah Mihalica jih veseli, da lahko rezultate izvajanja načrta za okrevanje in odpornost vidijo tudi v praksi.

Rekordno financiranje znanosti

Papič je ob koncu naštel tudi druge investicije Univerze v Ljubljani, in sicer Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za farmacijo, ki sta pred izdajo gradbenega dovoljenja, ter Medicinsko fakulteto, ki je pred začetkom gradnje. "Govorimo o rekordnem financiranju področja znanosti, raziskav, inovacij. V naslednjem letu bo ta znesek presegel 500 milijonov evrov," je povedal.

Foto: STA

"Potreb po novih stavbah, obnovi starih stavb in po novi raziskovalni opremi je veliko. Ocenjeno je, da potrebujemo približno dve milijardi za vse druge investicije v Sloveniji," je dejal Papič. Te investicije bi po ministrovih besedah lahko izpeljali v naslednjih desetih letih, še piše STA.

Foto: STA