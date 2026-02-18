Sreda, 18. 2. 2026, 20.12
37 minut
V gozdu v Poljanski dolini prišlo do tragedije
Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 17.15 obveščeni o nesreči moškega med izvajanjem gozdarskih del v gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane. Po do zdaj znanih podatkih je 44-letni moški v lastnem gozdu s pomočjo traktorja izvajal spravilo lesa.
Po informacijah Policijske uprave Kranj naj bi se med žaganjem na moškega skotalil hlod in ga tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.
Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu, prav tako je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.
- Pri sečnji dreves, spravilu lesa in čiščenju gozdnih površin poskrbite za varnost;
- V gozd se ne odpravljajte sami, posebna previdnost velja pri sečnji in spravilu lesa;
- Upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo - čelado z glušniki, protivrezno obutev in hlače;
- Zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam;
- Tudi ostali obiskovalci gozdov naj gledajo na lastno varnost in se ne gibljejo pod podrtim drevjem.