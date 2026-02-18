V gozdu v Poljanski dolini prišlo do tragedije

Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 17.15 obveščeni o nesreči moškega med izvajanjem gozdarskih del v gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane. Po do zdaj znanih podatkih je 44-letni moški v lastnem gozdu s pomočjo traktorja izvajal spravilo lesa.

Po informacijah Policijske uprave Kranj naj bi se med žaganjem na moškega skotalil hlod in ga tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu, prav tako je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.