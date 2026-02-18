Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
18. 2. 2026,
20.12

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,07

Natisni članek

Natisni članek
gozdarska oprema gozdar smrtne žrtve PU Kranj Poljanska dolina

Sreda, 18. 2. 2026, 20.12

37 minut

V gozdu v Poljanski dolini prišlo do tragedije

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,07
slovenska policija | Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu, prav tako je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Fotografija je simbolična. | Foto STA

Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu, prav tako je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 17.15 obveščeni o nesreči moškega med izvajanjem gozdarskih del v gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane. Po do zdaj znanih podatkih je 44-letni moški v lastnem gozdu s pomočjo traktorja izvajal spravilo lesa.

Po informacijah Policijske uprave Kranj naj bi se med žaganjem na moškega skotalil hlod in ga tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu, prav tako je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Nasveti pri delu v gozdu:

- Pri sečnji dreves, spravilu lesa in čiščenju gozdnih površin poskrbite za varnost;
- V gozd se ne odpravljajte sami, posebna previdnost velja pri sečnji in spravilu lesa;
- Upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo - čelado z glušniki, protivrezno obutev in hlače;
- Zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam;
- Tudi ostali obiskovalci gozdov naj gledajo na lastno varnost in se ne gibljejo pod podrtim drevjem.
Viličar, delovna nesreča
Novice Nesreča pri delu usodna za 74-letnika
avtomehanična delavnica
Novice Nesreča pri delu: na 24-letnika padlo vozilo, umrl na kraju
Slovenska policija
Novice Nesreča pri delu s kosilnico: moški v bolnišnici podlegel poškodbam
gozd
Novice V okolici Mirne smrtna nesreča pri delu v gozdu
 
gozdarska oprema gozdar smrtne žrtve PU Kranj Poljanska dolina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.