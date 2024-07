Nesreča pri delu s kosilnico: moški v bolnišnici podlegel poškodbam

Na območju Podlehnika je moškemu pri košnji strmega hriba spodrsnilo. Med padcem ga je kosilnica povozila, zaradi hujših poškodb pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Moškega so po nesreči zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, od koder so okrog polnoči sporočili, da je umrl, so zapisali na policiji.