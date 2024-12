Nesreča pri delu: na 24-letnika padlo vozilo, umrl na kraju

V četrtek nekaj po 12. uri se je v kraju Raztez na območju Krškega zgodila nesreča pri delu, v kateri je življenje izgubil 24-letnik, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nesreča se je zgodila v delavnici, kjer je moški popravljal osebni avtomobil. Medtem ko je bil pod vozilom, ki je bilo dvignjeno na dvigalki, je to padlo nanj. Zaradi hudih poškodb je 24-letnik umrl na kraju nesreče.

Kriminalisti vse okoliščine preiskujejo, o nesreči pa so bili obveščeni tudi pristojni inšpektor za delo, preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so še zapisali na policiji.