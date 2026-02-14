Potem ko je svet največje parlamentarne stranke Gibanja Svoboda potrdil volilni program in kandidatno listo za državnozborske volitve 22. marca, so v stranki po volilni konvenciji objavili še vsa imena kandidatov in njihovo razporeditev po volilnih okrajih. Predsednik stranke Robert Golob tudi na tokratnih volitvah ne bo nastopil v domači Novi Gorici, temveč spet tudi v Ljubljani, a drugje kot na zadnjih volitvah.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je največja parlamentarna stranka Gibanje Svoboda na volilni konvenciji predstavila program in kandidatno listo pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo na sporedu 22. marca.

Velikih presenečenj na listi ni

Večjih presenečenj na kandidatni listi Gibanja Svoboda ni opaziti, saj bo na volitvah nastopila večina poslancev in ministrov stranke, so pa zanimivi nekateri premiki stankarskih težkokategornikov.

Predsednik stranke Robert Golob tudi na tokratnih volitvah ne bo nastopil v domači Novi Gorici, kjer bo ponovno kandidiral minister Matej Arčon, temveč v Ljubljani, v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 1, in Domžalah, v volilnem okraju Domžale 2. Na volitvah leta 2022 je v okraju Ljubljana Bežigrad 1 za Gibanje Svoboda kandidirala Mirjam Bon Klanjšček, ki je s skoraj 41 odstotki glasov ugnala konkurenco, stranka pa je bila leta 2022 zelo uspešna v okraju Domžale 2, kjer je Monika Pekošak zbrala 39 odstotkov glasov.

V okraju Ljubljana Center se bodo udarila znana imena

V Gibanju Svoboda so se odločili, da bo v volilnem okraju Ljubljana Center kandidirala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, kjer se bo pomerila z več znanimi imeni, recimo Luko Mescem in Tanjo Fajon.

Ob bolj znanih imen bo Alenka Bratušek bo kandidirala v volilnih okrajih Jesenice in Kranj 1, Borut Sajovic bo kandidiral v Tržiču, Boštjan Poklukar v Kamniku, Valentina Prevolnik Rupar v Radljah, Mateja Čalušić v okraju Koper 2 in Ksenija Klampfer v Slovenskih Konjicah.

Golob o vodenju države kot obnovi hiše: Delo še ni končano, smo pa na pravi poti

Foto: STA Golob je na volilni konvenciji državo primerjal z obnovo hiše in ocenil, da del še niso končali. So pa na pravi poti, hiša je trdnejša, temelji močnejši, zidovi stabilnejši, prebivalci pa bolj zadovoljni. Z delom želijo nadaljevati. "Dokončajmo to hišo skupaj," je pozval pred volitvami.

"Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupen dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost," je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata.

Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se "bivši lastnik" te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal.

Prejšnja vlada se je izgogibala problemom

Med področji, ki so se jih lotili z namenom "obnove hiše" in so se jih po njegovem videnju prejšnji lastniki izogibali, je Golob izpostavil saniranje javnega dolga, reševanje javnega zdravstva in šolstva, višanje plač in pokojnin, nižje položnice v domovih za starejše, vlaganja v gradnjo stanovanj in razvoj.

"Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo," rezultate njihovega dela vidi Golob. Obenem je ocenil, da je prav iskanje tega ravnotežja najtežje, ne le v politiki, pač pa tudi v vsakdanjem življenju, morda tudi ni najbolj popularno, je pa edino, kar prinaša prihodnost, ki se je ni treba bati, je dejal.

Priznava sicer, da hiša po enem mandatu dela še ni dokončana, a dodal, da nikoli niso obljubili, da bodo to storili v štirih letih. S svojim delom pa želijo nadaljevati, ne zaradi njih samih, pač pa zaradi tistih, ki bodo hišo nekoč prevzeli.

"Izbrali smo pot, ki gradi, pot, ki povezuje. Izbrali smo solidarno Slovenijo, v kateri živijo zadovoljni ljudje, ki vedo, da se resnične spremembe ne morejo zgoditi čez noč, in ljudje, ki radi verjamemo, da povezani zmoremo vse. Slovenija, naprej!" je sklenil nagovor zbranim na volilni konvenciji, namenjeni predstavitvi volilnega programa in kandidatov stranke.