Zeleni in Stranka generacij potrdili skupno kandidatno listo

Zeleni Slovenije in Stranka generacij sta na današnjih sejah svetov strank potrdila skupno listo kandidatov za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Lista bo nosila ime Zeleni Slovenije + SG Stranka generacij, kar po njihovem pojasnilu simbolizira povezovanje izkušenj, strokovnega znanja in odgovornosti do zdajšnjih in prihodnjih generacij.

"Gre za jasno in nedvoumno sporočilo sodelovanja, povezovanja ter preseganja umetnih delitev v slovenskem političnem prostoru," so po današnji seji svetov sporočili iz omenjenih strank.

S potrditvijo skupne liste sta, kot so zapisali, naredili pomemben korak k oblikovanju močne in vsebinsko usklajene ekipe. Volivcem želijo ponuditi razvojno naravnano, socialno pravično in trajnostno alternativo, so dodali.

Predsednika Zelenih Slovenije in Stranke generacij, Andrej Čuš in Vlado Dimovski, sta skupni nastop na volitvah napovedala na začetku meseca. Njun program bo osredotočen na zaščito interesov upokojencev, okolje, boj proti korupciji in stabilno ter zdravo gospodarstvo, sta dejala.