Levica in Vesna s kandidatno listo za volitve v DZ obljubljata ekipo, ki je pripravljena Slovenijo spreminjati na bolje v solidarno, zeleno in vključujočo družbo ter je to tudi že dokazala. Menijo, da ponujajo prodorno listo, ki pokriva "celoten spekter prebivalstva v Sloveniji". Verjamejo, da lahko dobijo več kot deset poslancev.

Stranki sta prepričani, da s skupno kandidatno listo ponujata najboljše kandidate, s povezovanjem leve in zelene politike pa tudi najboljše odgovore na politično situacijo doma in po svetu v času, ko so človekove pravice, demokracija, okolje, narava, mir in varnost v izjemno podrejenem položaju, je ob opoldanski predstavitvi kandidatov na Trgu republike zatrdil sopredsednik Vesne Uroš Macerl.

"Naši kandidati in kandidatke so izkušene osebe, mladi, študentje, upokojenci, prav tako aktivisti, strokovnjaki, zaposleni ter tisti, ki so se vajeni bojevati za svoje pravice in za pravice drugih," je izpostavila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko bo kandidirala v okraju Bežigrad I. Foto: STA

Med kandidati tudi vsi trije ministri

Na listi bodo vsi trije ministri Levice. Sokoordinator in minister za delo Luka Mesec bo kandidiral v dveh okrajih, in sicer Ljubljana Center in Ljubljana Šiška I, ministrica za kulturo Vrečko v okraju Bežigrad I, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa v okraju Hrastnik-Trbovlje. Za ponovni poslanski mandat se bodo potegovali tudi vsi trije aktualni poslanci – Milan Jakopovič in Tatjana Greif v ljubljanskih okrajih, vodja poslanske skupine Nataša Sukič bo v prvem koprskem okraju na listi nasledila svojega predhodnika na čelu poslanske skupine Mateja Tašnerja Vatovca, ki je v začetku leta prestopil v SD.

Iz vrst Levice bodo na listi tudi državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan v Novi Gorici, državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan in ljubljanska mestna svetnica Urška Honzak v ljubljanskih okrajih ter sekretar poslanske skupine Alan Medevš v Kopru in Izoli.

Sopredsednika Vesne Uroš Macerl in Urša Zgojznik bosta kandidirala v domačih okrajih v Zagorju ob Savi in Mozirju, podpredsednik stranke Jaka Zevnik pa v dveh kranjskih okrajih.

Sopredsednik Vesne Uroš Macerl bo kandidiral v domačem okraju v Zagorju ob Savi. Foto: STA

Med prepoznavnimi imeni bodo na listi še humanitarka in nekdanja predsednica združenja Srebrne niti Biserka Marolt Meden v dveh okrajih v ljubljanski Šiški, predstavnik romske skupnosti v murskosoboškem občinskem svetu Darko Rudaš, predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije Vladimir Šega v mariborskih okrajih, vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču Tina Brecelj v Škofji Loki, nekdanji predsednik bošnjaške kulturne zveze v Sloveniji Fahir Gutič na Jesenicah in podjetnik Matej Feguš v Celju.