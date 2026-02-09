Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026
19.55

Luka Mesec: Raje izgubimo volitve, kot da bi izgubili dušo

Levica in Vesna, Luka Mesec | Mesec je v nagovoru zbranim ob predstavitvi volilnega manifesta opozoril na čas in razmere, v katerih bodo volivci odločali na tokratnih parlamentarnih volitvah. | Foto STA

Mesec je v nagovoru zbranim ob predstavitvi volilnega manifesta opozoril na čas in razmere, v katerih bodo volivci odločali na tokratnih parlamentarnih volitvah.

Foto: STA

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob predstavitvi volilnega manifesta Levice in Vesne zagotovil, da v politiko ne stopajo, da bi se okoristili, pač pa da bi služili spremembam. "Raje izgubimo volitve, kot da bi izgubili dušo," je zagotovil. Kot je še poudaril, mora politika, ki razmišlja kot kapital, postati politika, ki misli na skupnost.

Mesec je v nagovoru zbranim ob predstavitvi volilnega manifesta opozoril na čas in razmere, v katerih bodo volivci odločali na tokratnih parlamentarnih volitvah. Ob tem je opozoril, da bi lahko v primeru zdrsa demokracije v občutek brezvladja ljudje poklicali "po tiranu, po nekom, ki bo s trdo roko prišel napravit red". "A ta nas bo prikrajšal za temelj demokracije, ki pa je naša svoboda," sam vidi osrednjo dilemo na marčevskih volitvah.

Ključna težava tega časa pa je po njegovih besedah, da so ambicije posameznika prerasle smiseln in smotrn okvir skupnosti, denar pa je postal najvišja vrednota. "A tak vrednostni sistem je prazen in nevaren, ker nagrajuje pohlep, spregleda odgovornost in razkraja občutek za skupnost, na rob potiska resnične nosilce družbe, vse, ki s svojim znanjem, trudom in delom ter nesebičnostjo ustvarjajo, kar imamo, in držijo našo skupnost pokonci," je poudaril Mesec.

Luka Mesec je ocenil, da se delo Levice in Vesne pozna v življenju ljudi, ter spomnil na nekatere pretekle dosežke vsake izmed strank. | Foto: STA Luka Mesec je ocenil, da se delo Levice in Vesne pozna v življenju ljudi, ter spomnil na nekatere pretekle dosežke vsake izmed strank. Foto: STA

Spomnil na pretekle dosežke vsake izmed strank

V takšnem odnosu med skupnostjo in posameznikom pa Levica in Vesna stojita tukaj za skupnost, je zagotovil. Ob tem je obljubil, da skupna politika obeh strank izhaja iz prepričanja, da se prava vrednost ne sme meriti po bogastvu peščice, pač pa po tem, kako spoštujemo tiste, ki največ prispevajo k skupnosti.

Hkrati je ocenil, da se delo Levice in Vesne pozna v življenju ljudi, ter spomnil na nekatere pretekle dosežke vsake izmed strank. Kot je še zagotovil, ljudje v obe stranki ne prihajajo, da bi se okoristili, da bi preživeli, prišli na položaje in tam ostali za vsako ceno. "Raje izgubimo volitve, kot da bi izgubili dušo. Nismo ljudje, ki smo tu za to, da služimo sistemu, smo ljudje, ki smo za to, da služimo spremembam," je zatrdil.

Mesec je v izjavi za medije ocenil še, da s programom nagovarjajo 99 odstotkov vseh ljudi, predvsem delavce in vse tiste, ki postavljajo odgovornost za skupnost pred osebne interese.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je ob tem poudarila, da program govori o upanju, pogumu in pripravljenosti na spremembe. "Če bomo podvrženi zgolj in samo ustrahovanju v politiki, ki nas vedno znova tišči dol, bo pač prihodnost ogrožena za ljudi, okolje in naravo," je pristavila.

