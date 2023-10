V garažni hiši v Ljubljani zagorelo električno vozilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avto so gasilci pogasili, o poškodovanih ne poročajo.

Avto so gasilci pogasili, o poškodovanih ne poročajo. Foto: Kristina Gradišar

Ponoči je v garažni hiši Kongresni trg v Ljubljani gorelo električno vozilo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. O poškodovanih ne poročajo.

Požar je na električnem vozilu izbruhnil ob 0.42, so še navedli pri upravi.

Gasilci GB Ljubljana in GD Ljubljana mesto so požar na polnilnem delu vozila pogasili in izmerili prisotnost nevarnih plinov.

O dogodku so obvestili pristojne službe.