V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog so začeli zbirati podpise podpore za uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač. Kot poudarjajo, s tem pozivajo vlado in pristojno ministrstvo, naj vzpostavitev sistema postane prioriteta, predpisi za to sprejeti letos, da bi lahko sistem v praksi zaživel leta 2026.

"Več podpisov kot bomo zbrali, večji bo pritisk," so predstavniki Eko kroga zapisali v sporočilu na spletni strani društva in ocenili, da je bilo dobri dve leti pogovorov in analiz o vzpostavitvi kavcijskega sistema za embalažo pijač dovolj.

Spomnili so, da so ga podprle vse politične stranke prejšnje vlade in da je prostor našel tudi v zakonu o varstvu okolja ter koalicijski pogodbi aktualne vlade. Uvedbo sistema podpirajo tudi proizvajalci pijač, nekateri trgovci in 15 nevladnih organizacij. V tem času sta po njihovih navedbah dve raziskavi pokazali, da si ga želi 94 odstotkov Slovenk in Slovencev. "Takšna enotnost je v Sloveniji redkost. Še redkeje se zgodi, da bi si industrija in nevladne organizacije prizadevale za isti cilj. Kot kaže, pa vse to ni dovolj," je poudaril Uroš Macerl iz Eko kroga.

Večina državljanov podpira kavcijski sistem za embalažo pijač. "Takšna enotnost je v Sloveniji redkost. Še redkeje se zgodi, da bi si industrija in nevladne organizacije prizadevale za isti cilj. Kot kaže, pa vse to ni dovolj," je poudaril Uroš Macerl iz Eko kroga. Foto: STA

Proti so komunalci in nekateri trgovci

Po besedah predstavnice društva Erike Oblak je bilo sicer že od začetka jasno, da kavcijskemu sistemu nasprotujejo komunalno gospodarstvo in nekateri trgovci. "A da bodo parcialni interesi ene skupine deležnikov naleteli na odprta ušesa politike kljub močni podpori preostalih deležnikov, si nismo mislili," je ocenila.

Medtem ko v Sloveniji še vedno ni bila sprejeta odločitev o vzpostavitvi sistema, pa v sosednji Avstriji, kjer imajo podoben in s Slovenijo po rezultatih primerljiv način ločnega zbiranja, že potekajo priprave na začetek uvedbe sistema januarja 2025, so izpostavili pri Eko krogu. "Ugotovili so, da bi za izpolnjevanje ciljev EU glede recikliranja plastenk potrebovali izboljšave, ki bi stale 27 milijonov evrov več od uvedbe kavcijskega sistema. Avstrija bo poleg Hrvaške in Madžarske tretja soseda s takšnim sistemom, skupaj ga ima že 16 evropskih držav," so nanizali in dodali, da te države v povprečju zberejo 90 odstotkov embalaže pijač, kar je cilj za leto 2030 v EU in ga brez kavcijskega sistema ne dosega nobena država.

30 odstotkov nižji ogljični odtis

Med prednostmi kavcijskega sistema pri Eko krogu izpostavljajo bistveno zmanjšanje smetenja, pospeševanje ponovne uporabe in recikliranja ter zmanjšanja rabe naravnih virov in energije. Ogljični odtis kavcijskega sistema je za 30 odstotkov nižji od zbiranja embalaže od vrat do vrat. Za občine, državo in proizvajalce pijač pa je cenejši, so še navedli.