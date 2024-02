Remonti pri sosedih, pri nas kopičenje odpadkov

Slovenija del odpadkov predaja tudi v sežig v sosednji Avstrijo in Madžarsko. Po poročanju Radia Slovenija pa se zadnje čase odpadki kopičijo, ker jih odvažajo z zamikom ali pa sploh ne. Domače sežigalne kapacitete ne zadoščajo, cementarne s sežigalnicami v Avstriji in na Madžarskem pa so v remontih.

Odpadki se tako kopičijo v zbirnih centrih, ker odvoz poteka z zamikom ali pa sploh ne. Do težav je prihajalo že pred časom, ko so rasli kupi embalaže, zdaj pa ostajajo mešani komunalni odpadki.

Kot je za radio povedal Franc Dover, predsednik Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki Slocero, so na težave že lani opozorili okoljsko ministrstvo in jih pozvali k sistemski ureditvi zadeve. Predlagali so, da bi ministrstvo z javnim razpisom izbralo enotnega prevzemnika, vendar pa se za to niso odločili. Namesto tega načrtujejo sestanek z veleposlaništvi, s čimer želijo po diplomatski poti pospešiti prevzemanje odpadkov.

Kot eno od rešitev komunalna podjetja navajajo boljše ločeno zbiranje, torej manj mešanih komunalnih odpadkov, a še vedno ostane določen delež, ki ga je treba na koncu prevzeti in predelati. Ministrstvo bo nadaljevalo postopke za vzpostavitev dodatnih objektov za termično obdelavo pri nas, so povedali v prispevku.