Vlada izdala uredbo za podelitev koncesij za sežigalnice

Slovenija po njihovih navedbah na področju predelave in odstranjevanja odpadkov s termično obdelavo ni samozadostna in je odvisna od objektov v tujini. Foto: STA

Uredba predpisuje izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov, določa način njenega opravljanja, pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov ter nadzor nad določbami izvajanja državne javne službe in koncesije, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravljata okoljsko ministrstvo in inšpektorat, so po dopisni seji vlade sporočili z urada za komuniciranje.

Uredba določa, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij komunalnih odpadkov, ki so nastali na območju Slovenije in niso primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. "Gre za odpadke, ki nastanejo pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov," so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Slovenija odvisna od objektov v tujini

Slovenija po njihovih navedbah na področju predelave in odstranjevanja odpadkov s termično obdelavo ni samozadostna in je odvisna od objektov v tujini. "To potrjuje podatek o izvozu v postopke termične obdelave v tujino približno 165 tisoč ton leta 2017, leta 2018 pa že preko 210 tisoč ton," so dodali na ministrstvu.

Koliko koncesij bi država podelila, iz današnjega sporočila ni razvidno, po predlogu uredbe, ki je objavljen med vladnimi gradivi, pa bi javno službo sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov izvajale največ štiri sežigalnice, pod pogojem, da so sposobne zagotavljati izvajanje storitev državne javne službe v skladu z uredbo. Te bi sprejemale odpadke iz centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki jih določi vlada. Koncesija bi se podelila na podlagi javnega razpisa.

Pogoj za dodelitev koncesije je uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij

Okoljski minister Andrej Vizjak je ob februarskem obisku Toplarne Celje, kjer s sežiganjem komunalnih odpadkov soproizvajajo toploto in elektriko, dejal, da so interes za to poleg v Celju izrazili v Ljubljani, Mariboru in Kočevju. Dodal je, da bo predpogoj za dodelitev koncesije to, da bodo naprave uporabljale najboljše razpoložljive tehnologije.