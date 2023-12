Tako prepoznate okolju prijaznejšo embalažo

Oglasno sporočilo

Optimizacija embalaže samo desetih izdelkov prinaša več kot 26 ton prihranka embalažnega materiala. Foto: Hofer

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je letos potekal med 18. in 26. novembrom, je tokrat v središče postavil embalažo. Verjetno marsikdo pomisli, da bi bilo najbolje, če embalaže sploh ne bi bilo, vendar to najpogosteje ni mogoče. Embalaža namreč ščiti blago pred zunanjimi vplivi in poškodbami ter omogoča lažji transport in skladiščenje. Kljub vsemu pa lahko z določenimi ukrepi v gospodinjstvih zmanjšamo količino odpadne embalaže. Prvi korak je zagotovo izbira izdelkov z okolju prijaznejšo embalažo.

1. Izbirajte izdelke v okolju prijaznejši embalaži

Številni proizvajalci iščejo načine, kako bi zmanjšali embalažo, izdelke pakirali v tanjše in lažje materiale ali embalaži določene dele odstranili. K temu stremijo tudi pri HOFERju, kjer v sodelovanju z dobavitelji in strokovnim partnerjem Interzerom optimizirajo embalažo izdelkov lastnih blagovnih znamk. Več kot 26 ton embalažnega materiala na leto* prihranijo že samo z optimizacijo embalaže spodaj omenjenih desetih izdelkov:

lažja embalaža: Solatno in bučno olje Bellasan (1 l) dobavitelja Oljarna Petovar, Trajno mleko Milfina brez zamaška s 3,5 % in 1,5 % m. m. (1 l) dobavitelja Pomurske mlekarne, Gorčica Le Gusto (680 g) dobavitelja Tina, Delikatesne kumarice Nature's Gold (280 g) dobavitelja Ahac, Korneti vanilja Grandessa (9x110 ml) dobavitelja Incom in BIO Kokosov čips BIO natura (100 g) dobavitelja Gastlog;

Voda z okusom AQUA+ (1,5 l) dobavitelja Dana; odstranitev dozirnega pokrovčka in izdelava embalaže iz reciklirane plastike: Kolagen s Q10, vitamini in minerali Multinorm (200 ml).

2. Kako veste, ali je določena embalaža okolju prijaznejša?

Pri HOFERju za boljšo prepoznavo izdelke z optimizirano embalažo posebej označujejo z več različicami logotipa Embalaža na HOFER misiji, npr. "Iz recikliranega materiala", "Brez plastike", "Manj embalaže", "Primerno za recikliranje". Tako je lažje prepoznati izdelke, ki predstavljajo okolju prijaznejšo izbiro. Z nakupom izdelkov, pakiranih v okolju prijaznejši embalaži, podpirate trud dobaviteljev, trgovcev in drugih, ki prispevajo k optimizaciji embalaže.

Foto: Hofer

3. Izdelki za večkratno uporabo

Nič ne bo narobe, če zdaj, ko se približujejo prazniki, namesto novih darilnih vrečk uporabite tiste, ki jih že imate doma, ali če darila namesto v ovijalni papir ovijete v časopisnega. Tudi škatle piškotov ali drugih izdelkov lahko doma uporabite za shranjevanje. Kartonaste škatlice lahko skupaj z otroki predelate v lične okraske za smrečico. Potrebujete le nekaj ustvarjalne domišljije.

Količino odpadne embalaže boste močno zmanjšali že, če boste uporabljali vrečke za večkratno uporabo (pri HOFERju jih najdete pri blagajni) ali transportne zložljive zabojčke, ki jih občasno najdete v njihovi posebni ponudbi. HOFER je v skrbi za okolje že pred časom iz prodaje umaknil klasične plastične vrečke.

4. Kaj pa tekstil?

Z izbiro trajnostnih oblačil boste zmanjšali količino odpadnega tekstila. Pri HOFERju za manj tekstilnih odpadkov, ki predstavljajo enega večjih bremen za okolje, skrbijo tako, da strganih in obrabljenih delovnih oblačil ne zavržejo, temveč jih v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika že od leta 2020 predelujejo v nove uporabne izdelke, kot so odejice za živali, peresnice in vrečke za copate. Letos so izdelali antistresne žogice s polnilom iz sivke, delno pridobljene z žetvijo pred njihovo upravno-logistično stavbo, vrečke in sobne copate. Preden kakšen kos oblačila zavržete, tako premislite, ali ga lahko predelate v punčko iz cunj, blazinico, uporabite kos blaga za odejico za ljubljenčke …

HOFER skrbi tudi za manj tekstilnih odpadkov. Foto: Hofer

5. Kako izbirati in reciklirati? Odgovori so le en klik stran.

Pri HOFERju v okviru lastne iniciative Danes za jutri in projekta "Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj." v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja pripravljajo serijo videovsebin "Izbiraj in recikliraj" za ozaveščanje javnost o tem, kako v trgovini prepoznati reciklabilno embalažo. Pravilno ločevanje odpadkov namreč še ne zagotavlja učinkovitega recikliranja, saj mora biti embalaža takšna, da jo lahko pravilno prepoznajo in ločijo tudi naprave v sortirnih obratih. Reciklabilnost je tako odvisna od tega, iz katerih materialov je izdelana embalaža, barve in potiska embalaže, deleža pokritosti embalaže z etiketami idr. Objave skupno 16 videov se bodo na družbenih omrežjih Tik Tok in Instagram zvrstile med oktobrom 2023 in februarjem 2024.

Pri HOFERju k reševanju problematike embalaže sicer pristopajo celostno na treh ravneh ravnanja z odpadki: izogibanje embalaži in zmanjšanje porabe embalažnih materialov (Zmanjšaj.) ;

; večkratna uporaba transportne embalaže in vrečk ter predelava oblačil (Ponovno uporabi.) ;

; optimizacija embalaže z vidika primernosti za recikliranje in spodbujanje krožnega gospodarstva (Recikliraj.). Zadali so si cilje, ki jih nameravajo pri izdelkih lastnih blagovnih znamk doseči do konca leta 2025: celotno količino embalaže zmanjšati za 15 odstotkov (glede na 2020, sorazmerno s prodajo);

(glede na 2020, sorazmerno s prodajo); vso embalažo bo mogoče 100-odstotno reciklirati ;

; plastična embalaža bo vsebovala vsaj 30 odstotkov popotrošniško reciklirane plastike (tj. plastike, ki se zbere doma in se jo ponovno uporabi).

* Ocena prihrankov je izračunana na podlagi primerjave z letno prodajo istih izdelkov pred optimizacijo embalaže.

