V domovih za starejše močno primanjkuje osebja #video

Zdravstvo v domovih za starejše financira zdravstvena blagajna, osnovne in socialne storitve pa so plačljive. Osemdeset odstotkov stanovalcev račun za oskrbo pokrije samih ali s pomočjo svojcev. Vsakemu petemu pa razliko doplača njegova občina. V domu je tako treba doplačati še kopanje, striženje nohtov, povijanje nog, namestitev slušnega aparata in menjavo več kot treh plenic na dan.

Zdravstvo financira zdravstvena blagajna, osnovne in socialne storitve pa so plačljive, zdaj so celo dražje. Gre za preložitev stroškov na oskrbovance ob novoletnem dvigu plač. V domovih jim pa vseeno primanjkuje ljudi. Zbornica zdravstvene in babiške nege opozarja, da so delovni pogoji težki, odgovornost pa izjemna.

Premalo osebja za kuhanje čaja, prepiranje zaradi kruha

Kadrovski standardi so na področju zdravstvene nege v domovih popolnoma zastareli. "Veliko je treba prehoditi, domovi so veliki, zato tudi ni prijetnega odnosa, ker vse delajo v naglici in se ne morejo normalno posvetiti starostnikom," je pojasnila Nada Primec, stanovalka doma za ostarele.

Tudi prehrana ni najboljša, je povedala Sadika Hlebec, njenemu mnenju pa se je pridružila še Tadeja Vernik, ki je dejala, da jim v "domu ne morejo ponuditi niti čaja, ker naj ne bi imeli osebja, da bi ga jim skuhal".

Dogaja se celo, da prebivalci doma ne dobijo odvajalnega čaja in da hrana za diabetike ni označena. "Tako da niti ne vemo, ali se sploh prav prehranjujemo. Zdaj se že prepiramo o tem, ali bomo dobili bel kruh ali ne," je povedala Vernikova.

Ni ljudi, ki bi delali

Kot je pojasnila namestnica direktorica Doma upokojencev Center Ljubljana Zlata Marin, imajo stanovalci različne diete. "Nekdo mora vse to postaviti, narediti in razdeliti. Ne gre samo za kuhanje. Če zmanjka kadra, potem ni hrane na oddelkih," je pojasnila in dodala, da kadra za nedoločen čas ne dobijo.

"Včeraj smo od zavoda za zaposlovanje dobili obvestilo, da kuharja pomočnika, dietnega kuharja ali bolničarja trenutno ni na razpolago na zavodu za zaposlovanje," dodaja.

Da gre v domu upokojencev Center za resen primanjkljaj zaposlenih, priča tudi časopisni članek, ki trdi, da so v vodstvu k iskanju kadra pozvali celo stanovalce. "Stanovalka doma je na sestanku povedala, da varčujemo in zato ne zaposlujemo kadra," je povedala Marinova. "Če bi bilo na voljo več delavcev, vam zagotavljam, da bi ga takoj zaposlili," je poudarila.