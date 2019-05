ZZZS predlaga dve plenici več dnevno, a le za določene bolnike

Bolnikom z inkontinenco danes pripadajo po tri plenice na dan, to pomeni ena plenica za osem ur. Na ZZZS so v zadnjih letih prejeli več pobud, da bi to število povečali, ter se posledično odločili, da predlagajo povečanje števila inkontinenčnih pripomočkov (gre za plenice, vložke in posteljne podloge) za ljudi s težjimi obolenji s tri na pet dnevno.

Med težja obolenja spadajo tudi cerebralna paraliza, živčno-mišična obolenja, multipla skleroza ter tetra- in paraplegija.

Ostali inkontinenčni bolniki ostajajo na "mokrem"

Kot smo pisali v članku Boj za milijone ali kako so zdravniki skočili v zrak zaradi plenic, pa so na zavodu obenem želeli zagotoviti dodatno, četrto plenico za vse inkontinenčne bolnike, ki jih je po njihovih podatkih okrog 80 tisoč. Tej nameri zavoda pa so se na januarskem sestanku na to temo po robu postavili v odboru za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Plenice glede na sedanje razmere v družinskem zdravstvu ne morejo biti prioriteta, je dejal njihov predstavnik in predlagal, da denar raje dajo za nove ekipe (in tudi višje plače) teh zdravnikov.

Čeprav so nam takrat dejali, da bodo preučili finančne učinke in morda vseeno predlagali večje število plenic za vse, je - kot kaže - ZZZS predlog na koncu opustila. V danes objavljenem povzetku predloga sprememb pravil, ki gre najprej v javno razpravo, na koncu pa bo verjetno o njem odločal minister za zdravje Aleš Šabeder, namreč upravljavec zdravstvene blagajne ne predlaga četrte plenice za vse.

Inkontinenčni pripomočki že zdaj predstavljajo zajeten strošek za zdravstveno blagajno (lani 16,5 milijona evrov), če bo predlagano povečanje za težje bolne sprejeto, pa bodo izdatki ZZZS večji še za 4,9 milijona evrov letno. Foto: Matej Povše

Skoraj pet milijonov vreden ukrep

Najverjetneje je razlog finančna omejitev zdravstvene blagajne. Inkontinenčni pripomočki že zdaj predstavljajo zajeten strošek za zdravstveno blagajno (lani 16,5 milijona evrov), če bo predlagano povečanje za težje bolne sprejeto, pa bodo izdatki ZZZS večji še za 4,9 milijona evrov letno.

V primeru, da bi poleg tega uvedli še četrto plenico za vse ostale bolnike, bi se po oceni ZZZS izdatki precej bolj povečali: za od sedem do deset milijonov evrov.

ZZZS v danes predstavljeni spremembi pravil sicer predlaga tudi uvedbo mobilnih neprepustnih hlačk, ki bi jih lahko zdravnik predpisal namesto dveh plenic dnevno. To bi po oceni ZZZS zdravstveno blagajno stalo dodatno 600 tisoč evrov letno.

Lanski izdatek za inkontinenčne pripomočke (plenice, vložke in posteljne podloge) predstavlja skoraj četrtino oziroma 23 odstotkov celotne porabe za pripomočke (72 milijonov evrov), večja skupina porabnikov pripomočkov so le sladkorni bolniki (lani 19,6 milijona evrov).