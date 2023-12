V Celju na svet prikukala dvojčka z velikimi uhlji

Kot so sporočili iz Tropske hiše Celje, se moholijevi galagi v času parjenja združujejo, v skupine pa se povezujejo tudi samice z različno starimi mladiči. "Tudi mi smo želeli mladiče moholijevih galagov, zato smo kmalu začeli iskati samico v okviru sodelovanja sodobnih živalskih vrtov v Evropi. Strokovnjak in koordinator za male sesalce v živalskem vrtu v Pragi nam je predlagal, da sprejmemo mlado samico, ki z našim samcem ni v bližnjem sorodstvu. Sam namreč vodi rodovno knjigo moholijevih galagov v Evropi. Tako smo iz živalskega vrta v Zagrebu po nekaj mesecih pripeljali še prvo samico," je povedal direktor Tropske hiše Celje in biolog Simon Cirkulan.

Oskrbnica hiše Pia je mladi samici nadela ime Ayanna, kar v svahiliju pomeni lepa cvetlica. Z Amanijem sta starša postala drugič.

Pomagajo pri ohranjanju vrste

Ko bodo moholijevi galagi odrasli, jih bodo po Cirkulanovih besedah podarili preostalim naravovarstvenim parkom v Evropi, ki bodo še naprej skrbeli za ohranjanje te vrste v umetnem okolju.

V Tropski hiši Celje obiskovalci moholijeve galage spoznavajo predvsem v izobraževalnih programih tropskih dogodivščin, kot so Primatolog za en dan, Škrati primati in Tropska hiša ponoči.

Moholijev galago ali južni mali galago je nočna vrsta primata. Znanstveno je umeščena v družino galagidae z 21 predstavniki, prav vse vrste pa poseljujejo območja podsaharske Afrike. Ustrezajo jim suhi in savanski gozdovi ter gozdovi ob vodnih telesih.

Večkrat jih najdejo v krošnjah akacij, kjer iščejo hrano, spijo in skrivajo pa se v votlih deblih teh dreves. Telo moholijevega galaga v povprečju meri 15 centimetrov, rep pa 23 centimetrov. Tehtajo od 140 do 250 gramov, samci pa so večji in težji od samic.