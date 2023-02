Ogrožena vrsta, ki ji zaradi preveč spolne aktivnosti grozi izumrtje

Ogroženi samci pegaste kune vrečarice poginejo po eni paritveni sezoni. Da bi se pogosteje parili, se odrečejo spanju, posledično pa postanejo lahek plen, se ne morejo izogniti trčenju vozil ali preprosto umrejo zaradi izčrpanosti. To bi, glede na nove raziskave iz Avstralije, lahko privedlo do izumrtja te živalske vrste.

Znanstveniki so raziskali, zakaj samci pegaste kune vrečarice umrejo po eni sezoni parjenja, medtem ko se samice razmnožujejo le enkrat, vendar živijo do štiri leta, poroča BBC.

Nova raziskava je pokazala, da samci te vrste vrečarjev v iskanju partnerice prepotujejo velike razdalje, med katerimi ne spijo toliko, kot bi morali.

"Da bi se čim pogosteje parili, prepotujejo velike razdalje in zdi se, da je njihov nagon tako močan, da se odrečejo spanju in porabijo več časa za iskanje samic," je povedal Christofer Clemente, višji predavatelj na Univerzi Sunshine Coast, kjer so naredili študijo skupaj z Univerzo v Queenslandu. Raziskava je bila objavljena v sredo.

Raziskovalci so podatke zbirali več kot 42 dni. Samce pegastih kun vrečaric so na Groote Eylandtu, otoku ob obali avstralskega severnega ozemlja, opremili s sledilci, ki so zaznali gostujoče samce in samice.

Nekateri samci so v eni noči prehodili več kot deset kilometrov

Nekateri samci severnih vrečarjev, ki so jih proučevali, so prehodili več kot deset kilometrov v eni noči, kar je glede na njihovo velikost enako kot če bi jih človek v eni noči prehodil 40. Poleg tega so ugotovili, da samci te vrste privabljajo več parazitov, najverjetnejši razlog za to pa je, da manj časa posvečajo negovanju, da lahko kar se da najbolje izkoristijo vsako paritveno sezono.

"Zaradi pomanjkanja spanja postanejo lahek plen, ne morejo se izogniti trčenju vozil ali preprosto umrejo zaradi izčrpanosti," je dejal Joshua Gaschk, glavni avtor študije.

Dodal je tudi, da bodo morali narediti še več raziskav, da bi preverili, kako pomanjkanje spanja vpliva na samce pegastih kun vrečaric in širše družine vrečarjev, živečih v Avstraliji in Novi Gvineji.

Po podatkih Australian Wildlife Conservancy je ostalo približno sto tisoč pegastih kun vrečaric, a njihovo število hitro upada. Ogrožajo jih tudi izguba življenjskega prostora, potepuške mačke, lahko pa se zastrupijo s krastačami.