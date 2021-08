So res pred evropskim izumrtjem? Ne, ni vse tako črno.

Prodaja poltovornjakov v Evropi že nekaj let strmo pada. S trga se je umaknilo nekaj modelov, kar vrata in več priložnosti odpira vodilnim proizvajalcem. Letos so jih v pol leta v Sloveniji registrirali 459.

Poltovornjaki so se tudi v Evropi nekoč zdeli kot robustnejša alternativa vse mehkejšim športnim terencem, vseeno pa prodajne številke že nekaj časa niso spodbudne. Leta 2013 so jih v Evropi po podatkih analitične družbe Inovev prodali 50 tisoč, nato pa je v petih letih prodaja narasla na 114 tisoč vozil letno. Toda že leto pozneje spet padec prodaje na 105 tisoč vozil, v lanskem "koronaletu" je prodajni izkupiček padel na 75 tisoč vozil. V prvem polletju so jih letos trgovci uspeli prodati 50 tisoč.

Dokaj izrazite pozitivne in negativne lastnosti

Poltovornjaki so sicer lahka gospodarska vozila (možnost odbitnega DDV), ki pa imajo potencial tudi kot vozila za prosti čas. Na keson je mogoče naložiti različno opremo, pogosto jih uporabljajo tudi v tako imenovanem "overlandingu". Na drugi strani imajo dokaj visoko porabo, slabše vozne lastnosti in so zaradi svojih dimenzij predvsem v večjih mestih težje uporabni.

V Sloveniji so letos do konca julija registrirali 459 novih poltovornjakov, kar je 139 vozil več kot v enakem obdobju lanskega leta. Na vrhu po registracijah so ford ranger (176), sledijo jim nissan navara (167), mitsubishi L200 (60), toyota hilux (41), volkswagen amarok (11) in isuzu D-max (3).

Letošnja novost na trgu je nova generacija Toyotinega hiluxa. Foto: Gregor Pavšič

Skica naslednjega Volkswagnovega amaroka, ki ga bodo izdelali skupaj s Fordom. Foto: Volkswagen

Iz Evrope se umikajo mnogi modeli, kar pa odpira vrata vodilnim

Zaradi šibkega trga se je nekaj proizvajalcev iz Evrope že umaknilo. Precej neslavno se je končal Mercedes-Benzov poizkus z modelom razreda X (na osnovi nissana navare), prav tako se je s trga umaknil renault alaskan, umika se prav tako dolgo prisotna navara, enako bodo v prodajnih salonih kupci neuspešno iskali tudi Fiatovega fullbacka.

Umik določenih modelov s trga pa odpira priprta vrata ostalim. Volkswagen in Ford bosta na primer poltovornjak nove generacije izdelala kar skupaj.

Povsem električni novodobni hummer Foto: General Motors

Vodilni v "enotonskem" razredu za zdaj ostaja ford ranger, tudi Toyota z novim hiluxom in Mitsubishi z modelom L200 upata, da se bo del velikega povpraševanja po poltovornjakih (resda tistih večjih tako po centimetrih kot nosilnosti) iz ZDA preselil tudi v Evropo. Onkraj luže je tako vozilo zagotovilo lepih dobičkov. Ford na primer z nobenim drugim modelom ne zasluži toliko kot s prodanim poltovornjakom višjega dimenzijskega razreda F-150.

Tudi v poltovornjake se bodo postopno preselili alternativni pogoni. Povsem električna vozila so napovedali pri Tesli, Fordu, obujenem Hummerju, prav tako pri Rivianu. Ford bo predvidoma predstavil tudi rangerja s priključno hibridnim pogonom.