Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
6.17

izvedenec sodba vročina avto starši otrok sodišče sojenje

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 6.17

V Celju danes morda že sodba zaradi smrti otroka v razgretem vozilu

Avtorji:
Na. R., STA

Na januarski obravnavi je Pregelj še dejal, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila.

Na januarski obravnavi je Pregelj še dejal, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila.

Foto: Shutterstock

Sojenje zaradi smrti otroka v razgretem vozilu junija 2023 prehaja v sklepno fazo. Postopek bi se lahko danes že končal, razen če bo sodni senat sprejel predlog za soočenje izvedencev psihiatrične stroke. V nasprotnem primeru bodo sledile zaključne besede, možen pa je tudi že izrek sodbe.

Zagovornik matere umrlega otroka je predlagal soočenje sodnih izvedencev psihiatrične stroke Petra Preglja in Mateja Kravosa. Pregelj je namreč na januarski obravnavi zavrnil ugotovitve izvedenca Kravosa in poudaril, da njegova ocena materine prištevnosti zaradi manjkajočega temeljnega psihiatričnega pregleda ni strokovno utemeljena.

Ob tem je zavrnil tudi Kravosovo mnenje, da bi bila obdolženka zaradi zaužitja mešanice psihoaktivnih snovi v 24 urah pred dogodkom bistveno zmanjšano prištevna ali celo neprištevna, saj po njegovem mnenju za takšno presojo ni ustrezne strokovne podlage.

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju, ki sta bila med postopkom izpuščena iz pripora, očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami.

Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.

