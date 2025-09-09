Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
9. 9. 2025,
8.04

inšpekcijski nadzor gašenje ljudje zdravje okolje gasilci Gorenjska požar

Torek, 9. 9. 2025, 8.04

52 minut

V Begunjah na Gorenjskem pomisleki glede požarne varnosti

Civilna iniciativa je pozvala pristojne k integralnemu inšpekcijskemu nadzoru. Foto: PGD Begunje na Gorenjskem

Civilna iniciativa je pozvala pristojne k integralnemu inšpekcijskemu nadzoru.

Foto: PGD Begunje na Gorenjskem

Požar, ki je konec junija izbruhnil v podjetju v Zapužah, je med krajani Begunj na Gorenjskem znova vzbudil pomisleke o tem, ali takšna industrija z možnostjo eksplozij, požarov ali izpustov nevarnih snovi, res sodi v bližine domov.

Krajevna skupnost Begunje je po junijskem požaru v podjetju SVP Avio, ki z izdelavo jaht nadaljuje tradicijo Seawaya, kjer je pred leti prav tako že zagorelo, opozorila, da je v njihovi krajevni skupnosti več velikih industrijskih obratov, ki izdelujejo različne izdelke z različnimi tehnologijami, ki obremenjujejo okolje. Poleg tega delujejo na območjih, ki mejijo na gosto naseljene dele njihove skupnosti.

Tveganje za ljudi in okolje

"Dogodki, kot je bil ta požar, nas silijo v razmislek o dolgoročni varnosti in primernosti umeščanja takšnih dejavnosti v to okolje. Tudi če industrijski objekti izpolnjujejo zakonske pogoje, ostaja odprto vprašanje, ali je njihova bližina vsakdanjemu življenju ljudi – varnemu in zdravemu okolju – res sprejemljiva," so izpostavili.

Kot krajevna skupnost so zato pristojne organe ponovno pozvali k natančni presoji ustreznosti trenutne rabe prostora in k iskanju dolgoročnih rešitev, ki bodo upoštevale varnost prebivalcev. "Industrijo, ki vključuje tveganja za okolje in ljudi, bi morali načrtno umeščati v za to predvidene industrijske cone, kjer je nadzor večji, tveganje za bližnje prebivalce pa bistveno manjše," so prepričani.

Ni bil prvi požar

Pristojnim institucijam je pisal tudi Andrej Čufer iz civilne iniciative Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono s pozivom za integralni inšpekcijski pregled v omenjenih podjetjih. Kot je navedel, je treba za objekt, ki je že dvakrat pogorel, opraviti presojo vplivov na okolje in poskrbeti za vgradnjo primernega sistema za gašenje.

Razsežnosti požara so bile ogromne: 

Podrobno smo o dogodku poročali v tem prispevku: 

požar gorenjska
Novice Požar v podjetju v Begunjah na Gorenjskem povzročil veliko premoženjsko škodo

Hkrati bi bilo treba pregledati tudi druga podjetja, kakršno je na primer Elan, ki je, kot je opozoril Čufer, z dodajanjem sončnih panelov zelo povečal verjetnost požara.

Čufer je prepričan, da v omenjenih podjetjih, razen redkih izjem, zadeve večinoma potekajo nenadzorovano in brez ustreznih okoljskih in varnostnih standardov. Kot je ocenil, podjetja nimajo ustrezne infrastrukture, kot so primerna hidrantna omrežja in vodna zajetja, niti ustrezne hrambe kemikalij in odpadkov. Čufer je ob tem opozoril, da je Elan prejšnji teden v bližini hiš zakopal 50 kubičnih metrov veliko cisterno, za katero krajani ne vedo, čemu služi.

Elan: Varnosti namenjamo največjo stopnjo pozornosti

V Elanu so za STA pojasnili, da so z namenom zagotavljanja še večje požarne varnosti tako za potrebe podjetja kot tudi lokalne skupnosti v začetku septembra na novo lokacijo namestili cisterno za požarno vodo. Ob tem so zagotovili, da je bila namestitev izvedena strokovno in skladno s predpisi.

"Akumulirana voda je namenjena izključno zagotavljanju dodatnega vira vode v primeru požara. S tem želimo okrepiti varnost tako našega podjetja kot tudi bližnje soseske. Spomnimo, da se je v nedavnem požaru, ki je zajel gospodarski objekt v naši neposredni bližini, iz Elanovega bazena, ki je namenjen potencialni kurativi v primeru požara, načrpalo okoli 60 tisoč litrov vode za gašenje," so poudarili v Elanu.

Dodali so, da vprašanju varnosti posvečajo največjo stopnjo pozornosti. Kot so navedli, ima Elan lastno industrijsko poklicno gasilsko enoto, interno prostovoljno gasilsko društvo in pogodbeno sodelovanje s sosednjimi gasilskimi enotami. Redno izvajajo tudi požarne vaje.

"Skoraj vse proizvodne hale so pokrite s sprinklerskimi sistemi, prostori za odlaganje odpadkov so pokriti z avtomatskimi sistemi za gašenje požarov, nadaljujemo pa tudi nadgradnjo in opremljanje proizvodnih prostorov z novimi sprinklerskimi sistemi. Imamo vgrajene sisteme BonPet z biorazgradljivo tekočino na eko otokih, ki so prav tako pokriti s termokamerami. Celoten kompleks imamo pokrit s sistemom alarmiranja ter 24-urnim nadzorom varnostnika in dežurnega gasilca," so zagotovili.

inšpekcijski nadzor gašenje ljudje zdravje okolje gasilci Gorenjska požar
