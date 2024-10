V AAG začudeni nad državnim sofinanciranjem vetrne elektrarne Mali Log

V okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green so začudeni nad odločitvijo vlade, da med projekte obnovljivih virov energije za državno sofinanciranje uvrsti tudi vetrno elektrarno Mali Log, ki jo v občini Loški Potok že gradi družba Dravske elektrarne Maribor (DEM). Kot med drugim poudarjajo, so na izdano gradbeno dovoljenje vložili tožbo.

Vlada se je v četrtek odločila, da bo med projekte za državno sofinanciranje v tem letu uvrstila vetrno elektrarno Mali Log. Investitor v gradnjo vetrnice z nazivno močjo enega megavata je podjetje DEM iz skupine Holding Slovenske elektrarne.

Vlada je projekt vključila v nabor projektov zelenega prehoda državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a jih podjetja zaradi zahtev višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb s težavo izvedejo, zaradi česar jih bo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financiralo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V okviru ukrepa se skladno s pravili državnih pomoči sofinancira del stroškov projekta, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije.

Skupna vrednost projekta z davkom je nekaj več kot tri milijone evrov, državno sofinanciranje pa je predvideno do konca tega leta.

Vetrnico že gradijo

Družba Hmezad TMT, s katero je DEM maja letos podpisal pogodbo, namreč vetrnico na tem območju južno od Ljubljane že gradi, zgrajena naj bi bila konec leta.

V AAG medtem opozarjajo, da so na izdano gradbeno dovoljenje za vetrnico vložili tožbo, zadeva pa je po njihovih navedbah še na sodišču. Poleg tega je dovozna cesta do vetrnice, kot pravijo, zgrajena po zemljiščih sosednje občine Sodražica in nima niti gradbenega niti uporabnega dovoljenja. Cesta namreč poteka po območju Natura 2000 in nima soglasja zavoda za varstvo narave.

V organizaciji se zato sprašujejo, kako lahko vlada finančno podpre državno podjetje DEM, ki kljub nerešeni tožbi nemoteno nadaljuje gradnjo.