V 58. letu starosti umrl član četverice JBTZ David Tasić

V 58. letu starosti je umrl nekdanji novinar Mladine in založnik David Tasić.

V 58. letu starosti je umrl nekdanji novinar Mladine in založnik David Tasić. Leta 1988 je bil skupaj z Janezom Janšo, Ivanom Borštnerjem in Francijem Zavrlom aretiran zaradi izdaje tajnih vojaških dokumentov, ki so pričevali o neustavni in nelegitimni vlogi vojske v nekdanji Jugoslaviji. Vojaško sodišče je četverico JBTZ leta 1988 obsodilo na zaporno kazen.

Novico o smrti Tasića so za Delo potrdili v njegovi družini. David Tasić se je leta 1962 rodil v Kruševcu v Srbiji. Bil je eden od akterjev afere JBTZ, v okviru katere je bil leta 1988 kot takratni notranjepolitični urednik revije Mladina skupaj z Janezom Janšo, Ivanom Borštnerjem in Francijem Zavrlom aretiran in zaprt zaradi obtožbe o izdaji tajnih vojaških dokumentov.

Afera JBTZ sprožila val protestov

Senat vojaškega sodišča v Ljubljani je julija 1988 Borštnerja obsodil na štiri leta, Janšo in Zavrla pa na leto in pol zapora. Tašića so v Ljubljani obsodili na petmesečno zaporno kazen, nato pa mu je vrhovno vojaško sodišče v Beogradu kazen zvišalo na deset mesecev zapora.

Četverico so pogojno izpustili na prostost avgusta 1989. Afera JBTZ je v Sloveniji sprožila val protestov ter okrepila prizadevanja za demokratizacijo, spoštovanje človekovih pravic in osamosvojitev od nekdanje SFRJ. Na smrt Tasića se je na Twitterju že odzval Janša.

Poslovil se je David Tasić, junak Slovenske pomladi 1988 in 2014, dober in pokončen človek, bojevnik svobode in luči. Počivaj v miru, dragi David. pic.twitter.com/SkXGY9L8PB — Janez Janša (@JJansaSDS) October 24, 2019

