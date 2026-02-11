Svet EU je danes prižgal dokončno zeleno luč uvedbi dajatve v višini treh evrov za uvoz pošiljk v vrednosti manj kot 150 evrov iz držav zunaj Unije. Namen ukrepa, ki bo začel veljati 1. julija, je omejiti obsežen uvoz poceni izdelkov s kitajskih spletnih tržnic, so sporočili.

O odpravi izjeme, v skladu s katero za pošiljke, vredne manj kot 150 evrov, ki jih potrošniki prejmejo neposredno, v EU ni carinske dajatve, so se finančni ministri EU dogovorili novembra lani. Večina takšnih pošiljk je vezana na nakupe prek platform, ustanovljenih na Kitajskem, kot sta Temu in Shein.

Za zdaj zgolj začasna rešitev

Dajatev v višini treh evrov bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se Unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.

Leta 2024 je v EU vstopilo 4,6 milijarde takšnih majhnih paketov, od tega 91 odstotkov s kitajskim poreklom. Evropska komisija pričakuje, da se bodo te številke še povečale.

Odločitev Sveta EU sledi opozorilom evropskih trgovcev na drobno, da se soočajo z močno nelojalno konkurenco tujih platform, ki pogosto ne upoštevajo strogih pravil EU o izdelkih. Poteza prihaja tudi v času, ko si EU prizadeva okrepiti konkurenčnost celine z razbremenitvami evropskih podjetij.