Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
19.19

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
paket Kitajska Svet EU

Sreda, 11. 2. 2026, 19.19

56 minut

Potrjeno: uvoz poceni pošiljk iz držav zunaj EU od 1. julija ne bo več tako poceni

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Temu | Večina takšnih pošiljk je vezana na nakupe prek platform, ustanovljenih na Kitajskem, kot sta Temu in Shein. | Foto Reuters

Večina takšnih pošiljk je vezana na nakupe prek platform, ustanovljenih na Kitajskem, kot sta Temu in Shein.

Foto: Reuters

Svet EU je danes prižgal dokončno zeleno luč uvedbi dajatve v višini treh evrov za uvoz pošiljk v vrednosti manj kot 150 evrov iz držav zunaj Unije. Namen ukrepa, ki bo začel veljati 1. julija, je omejiti obsežen uvoz poceni izdelkov s kitajskih spletnih tržnic, so sporočili.

O odpravi izjeme, v skladu s katero za pošiljke, vredne manj kot 150 evrov, ki jih potrošniki prejmejo neposredno, v EU ni carinske dajatve, so se finančni ministri EU dogovorili novembra lani. Večina takšnih pošiljk je vezana na nakupe prek platform, ustanovljenih na Kitajskem, kot sta Temu in Shein.

Za zdaj zgolj začasna rešitev

Dajatev v višini treh evrov bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se Unija ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.

Leta 2024 je v EU vstopilo 4,6 milijarde takšnih majhnih paketov, od tega 91 odstotkov s kitajskim poreklom. Evropska komisija pričakuje, da se bodo te številke še povečale.

Odločitev Sveta EU sledi opozorilom evropskih trgovcev na drobno, da se soočajo z močno nelojalno konkurenco tujih platform, ki pogosto ne upoštevajo strogih pravil EU o izdelkih. Poteza prihaja tudi v času, ko si EU prizadeva okrepiti konkurenčnost celine z razbremenitvami evropskih podjetij.

DPD dostava paketov
Novice Znana najugodnejši in najhitrejši izvajalec pri dostavi paketa v tujino
Pismo
Novice Poštarji tudi lani prenesli manj pisem
Pošta Slovenije
Novice Za te storitve vam ne bo treba na upravno enoto, uredili jih boste lahko kar na pošti
paket Kitajska Svet EU
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.