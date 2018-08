Utrujena medicinska sestra: Ne zmorem več!

V zdravstvenem sistemu že dolgo gori rdeča luč, medicinsko osebje ne zmore več. Njihovo življenje je izgubilo kakovost, saj se, čeprav nemočno, s sistemom bojujejo kot z mlini na veter. Njihov vsakdan obsega vse od dolgih delovnikov in nočnih izmen, izgorelosti in neorganiziranosti do pomanjkanja časa in energije za družinsko življenje. Prost dan si morajo celo izprositi. ''Premalo nas je za tako obširno delo,'' se je oglasila 26-letna medicinska sestra. Ob napisanem, da včasih nima niti časa, da bi šla na stranišče ali popila kozarec vode, je razočarana nad tem, da delavcev v zdravstvu ne ceni nihče, kaj šele pohvali.

Da je slovenski zdravstveni sistem prepotreben nekoga, ki bo znal slišati, kaj se v njem dogaja, je že kot zvon, ki odmeva v prazno. Letos je svoje delovno mesto v UKC Ljubljana zapustilo že 127 medicinskih sester, smo pred kratkim pisali na Siol.net. Kljub razpisom novih medicinskih sester ne zaposlujejo, temveč še dodatno obremenijo preostale zaposlene, ki so, že samo od svojega dela, izčrpane.

Medicinske sestre oropane kakovostnega življenja

Kot nam je pred časom za Siol.net anonimno zaupala ena izmed medicinskih sester, zaposlena na UKC Ljubljana, mnoge delavke v modrem odhajajo ravno zaradi slabih plač, izgorelosti in neorganiziranosti zdravstvenega sistema. V nočnih izmenah, ob koncih tednov in praznikih delajo tudi po 12 ur, mnoge medicinske sestre pa takšnega tempa ne zdržijo dolgo in odidejo že po prvi polovici leta. To, da si mora medicinska sestra prost dan izboriti, je postalo že nenapisano pravilo, saj je težava že pri prošnjah za dopuste.

Vprašanje o kakovosti življenja medicinskih sester in drugih zaposlenih v zdravstvu je še vedno pod velikim vprašajem, saj so zaradi svojega dela, ki poleg oskrbe pacientov terja s kupi papirjev in obrazcev tudi delo tajnice, vse pogosteje hospitalizirane zaradi težav z nosečnostjo, kostno-mišičnih bolezni in drugih diagnoz.

26-letna medicinska sestra: Kam nas to vodi?

V javnosti se je zdaj oglasila še ena delavka v zdravstvu. 26-letnica, po izobrazbi tehnik zdravstvene nege, je v neposrednem zapisu na družbenem omrežju Facebook zapisala, da tudi sama ne zmore več.

''Kje naj začnem?'' se sprašuje in zapis nadaljuje z vprašanjem, ali bodo v zdravstvu kmalu res vsi popolnoma izgoreli. ''Razpisi se ponovijo večkrat, ker ne dobijo kadra, ki bi delal v takšnih pogojih,'' piše 26-letna Laura Poglajen in pojasni, da se vrtijo v začaranem krogu, iz katerega ne zmorejo izplavati.

Celoten zapis mlade medicinske sestre si lahko preberete spodaj.





''Vsako leto je težje, ker nam nalagajo vse več dela, ti pa si vsako leto bolj zgaran, boli te križ, pade ti imunski sistem, na stranišče ne greš, vodo pozabiš piti, po 13-urnem delovniku te bolijo noge,'' piše Poglajnova o preobremenjenosti medicinskih sester. ''Težko si predstavljam, da delam kot medicinska sestra in imam doma tri otroke,'' se sprašuje o usklajevanju preobremenjenega dela še z družinskim življenjem, ki jo kot mlado žensko še čaka v prihodnosti.

Tekanje iz enega nadstropja v drugega je njihov vsakdan. In to dobesedno. Veliko sester namreč pokriva kar več nadstropij skupaj in utrujene niti same ne vedo, kaj bi naredile kot prvo, kaj je bolj pomembno, h kateremu bolniku naj najprej zavijejo.

''Težko si predstavljam, da delam kot medicinska sestra in imam doma tri otroke. Iz službe pridem psihično in fizično utrujena.'' Foto: STA

''Ravno naredim dve klizmi, ko me kličejo, da nekdo težko diha, letim po kisik, kličem urgenco, za vsak klic moram napisati poročilo o klicu. Čez deset minut me kličejo iz drugega oddelka, da nekdo bruha. Spet letih na drugo nadstropje, vmes opazim, da me čaka stanovalec, da mu dam kapljice v oko, v tistem trenutku prileti bolničar, da je nekdo padel in mu teče kri,'' piše mlada medicinska sestra, iz njenih besed pa kar veje izčrpanost, občutek nemoči in razočaranje nad tem, kar se dogaja.

Tudi malica ni malica, temveč čas za dokumentacijo in pisanje poročil

Da se delo podaljša tudi takrat, ko misliš, da si že zaključil izmeno, ni izjema, temveč že nekaj vsakdanjega. Tudi čas za malico ni čas za obrok, še manj za to, da si medicinska sestra odpočije, za nekaj minut zbistri misli in odklopi vrvež, ki mu prisostvuje na vsakem koraku svojega dela.

Kot pravi Laura, klicem ni konca, reševalci ravno med nekajminutno malico še koga pripeljejo in moraš takrat tudi kot medicinska sestra pomagati po svojih močeh.

Delodajalec celo kliče kar domov, če lahko osebje pride delat, ker primanjkuje kadra. V eni izmed skupin na družbenem omrežju smo se združili tudi številni zdravstveni delavci. Ko smo povprašali po zadovoljstvu z delom v zdravstvu (na lestvici od 1 do 10), je povprečje vseh zneslo tri do štiri.

Če se zgodi čudež in gre vse po načrtu, pa med malico hitro pišejo poročila in izpolnjujejo vso potrebno dokumentacijo, ki se je nabere toliko, da bi lahko imele že svojo tajnico in bi se tako lahko same v tem času še dodatno posvečale bolnikom, ki njihovo oskrbo še kako potrebujejo.

Brez časa in energije za zasebno življenje. ''Želim samo mir, mir, mir ...''

Medicinskemu osebju ob končani izmeni ne obstane niti toliko energije, da bi jo lahko preusmerili v svoje družine, partnerje, prijatelje in zasebno življenje.

''Rada hodim v službo, a se sprašujem, kam bo to vodilo? Bomo vsi izgoreli? Bodo medicinske sestre sploh še delale, glede na to, da se vsak mesec dogajajo odpovedi.'' Foto: Matej Leskovšek

''Pridem domov, ne da se mi ukvarjati z nikomer, ne želim se pogovarjati, želim samo tišino in mir. Mir, mir mir ...'' piše 26-letnica, ki kot zdravstveni tehnik deluje v zdravstvu. Služba jih ne samo izčrpa, temveč dela robote, ki morajo opravljati ne samo delo medicinske sestre, temveč tudi bolničarja, in tako delajo vse, kar jim pride pred oči. ''Samo, da bo delo opravljeno,'' piše Poglajnova.

''Ljudje delajo z vročino, slabostjo, ker nočejo na bolniško, saj se zavedajo, da bodo drugi delavci delali za dva. Vsak človek, ki obsoja drugega, naj se postavi v naše čevlje. Prepričana sem, da ima vsak pri sebi marsikaj za počistiti,'' še na koncu pripiše Laura.