Ustavno sodišče o zahtevi SDS in NSi

Ustavno sodišče ima na dnevnem redu današnje seje zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zahtevo so vložili v opozicijskih SDS in NSi, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje odloka.

Zahtevo za ustavno presojo odloka o referendumu o ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so v SDS in NSi vložili skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Pri zadnji je ustavno sodišče prejšnji teden zavrnilo predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka. Ob tem je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Odloka o razpisu obeh posvetovalnih referendumov je DZ sprejel 25. aprila, skupaj z odlokom o posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah. Potekali bodo 9. junija, ko bo tudi glasovanje na evropskih volitvah.

Referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju obeh opozicijskih strank v nasprotju z ustavo, med drugim s 17. členom, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o rabi konoplje pa so opozorili na procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov. Nasprotujejo tudi izvedbi referendumov hkrati z evropskimi volitvami.