Ustavno sodišče danes o razpisu referenduma o rabi konoplje

Ustavno sodišče danes obravnava zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o konoplji. To so skupaj z zahtevo za ustavno presojo odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vložili v SDS in NSi, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje odlokov. To bi lahko vplivalo na datum izvedbe referendumov.

SDS in NSi sta vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje s predlogom za prednostno obravnavo in začasno zadržanje odlokov do končne odločitve. To bi lahko vplivalo na datum njune izvedbe, ki je sicer predviden skupaj z evropskimi volitvami 9. junija.

Odloka o razpisu posvetovalnih referendumov glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo je DZ sprejel 25. aprila, skupaj z odlokom o posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah. V SDS in NSi so že dan po odločitvi DZ napovedali, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo dveh odlokov.

Opozicija: referenduma sta v nasprotju z ustavo

Referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju obeh opozicijskih strank v nasprotju z ustavo, med drugim s 17. členom, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o rabi konoplje so opozorili na procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov. Nasprotujejo tudi izvedbi referendumov hkrati z evropskimi volitvami.

Medtem priprave na izvedbo vseh treh posvetovalnih referendumov že intenzivno potekajo, roki za referendumska opravila so začeli teči v ponedeljek, danes pa je stekla tudi kampanja.