Matični odbor ustavnemu sodišču predlagal zavrnitev začasnega zadržanja odloka o referendumu glede evtanazije

Člani odbora DZ za zdravstvo so z devetimi glasovi za in petimi proti izglasovali mnenje zakonodajno-pravne službe DZ o predlogu za začasno zadržanje odloka o posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki sta ga vložili SDS in NSi. Služba je ustavnemu sodišču predlagala, naj predlog zavrne kot neutemeljen.

Opozicijski stranki SDS in NSi sta konec aprila na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Vložili sta tudi predlog za začasno zadržanje odloka referenduma, čigar izvedba je predvidena na dan evropskih volitev, torej 9. junija.

Nastale bi škodljive posledice

Zakonodajno-pravna služba DZ meni, da bi ob morebitnem začasnem zadržanju odloka nastale škodljive posledice, saj bi s tem prenehali teči roki za referendumska opravila. "To bi povzročilo več škodljivih posledic, ki bi bile težko popravljive," so izpostavili v mnenju. Med drugim bi to onemogočilo izvedbo referenduma na dan evropskih volitev, kar bi imelo posledice za državni proračun.

Obrazložitev predloga za začasno zadržanje odloka je po mnenju službe nejasna in nepovezana. To velja za splošno navedbo, da je novembra predvidena izvedba referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem in navedbo, da bi ob kasnejši odločitvi ustavnega sodišča bilo problematično izvrševanje volilne pravice.

Prav tako so v službi opozorili, da predloga za začasno zadržanje ni mogoče utemeljevati z razlogi, s katerimi je mogoče utemeljiti zahtevo za oceno ustavnosti. "Odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja predpisa ne more temeljiti na argumentih neskladja z ustavo, ker bi takšna odločitev pomenila meritorno, končno odločitev in bi prejudicirala spor, o katerem se še odloča," so zapisali.

Poslanec SDS Zvonko Černač je v razpravi na odboru med drugim dejal, da argumenti zakonodajne-pravne službe ne vzdržijo ustavne presoje. Meni, da bi bile pravne posledice v primeru, če bi ustavno sodišče po referendumu presodilo, da je odlok neustaven, nepopravljive.

Poslanka NSi Iva Dimic je dejala, da ni jasno, kaj pomeni, da so posledice "težko nepopravljive". Meni, da bi lahko posvetovalni referendum izvedli sočasno z referendumom o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem, ki bo novembra.

Odbor bo pripravil poročilo in ga posredoval zakonodajno-pravni službi DZ

Odbor bo pripravil poročilo in ga posredoval zakonodajno-pravni službi DZ, ki bo skladno s poslovnikom DZ posredovala odgovor ustavnemu sodišču. Ta lahko skladno z zakonom o ustavnem sodišču zadrži izvrševanje zakona ali drugega predpisa ali akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.

Predlog za posvetovalni referendum o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je marca sicer vložila koalicija, saj so menili, da morajo o tako širokem družbenem vprašanju odločati državljani. Prepričani so, da bi zakonska ureditev tega področja neznosno trpečim umirajočim, ki si želijo lahke smrti, omogočila doslednejše uveljavljanje te vrednote. Pri tem pa posameznikom, ki jim življenjski nazor ali versko prepričanje nalaga prizadevanje za ohranjanje življenja tudi, ko je to povezano s hudim trpljenjem, ne bi krnil možnosti življenja.