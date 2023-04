Urška Klakočar Zupančič: To je cilj naše zunanje politike

Ob robu konference je predsednica DZ opravila tudi več dvostranskih pogovorov s kolegi, med drugim s predsednikom luksemburškega parlamenta Fernandom Etgenom in predsednikom gruzijskega parlamenta Šalvom Papuašvilijem, so še sporočili iz DZ.

Dolgoročni cilj slovenske zunanje politike je opolnomočenje žensk v mednarodni politiki, je v nedeljo v Pragi dejala predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič in poudarila, da je Slovenija na tem področju naredila velik korak, saj prvič v zgodovini položaj predsednice republike, predsednice DZ in zunanje ministrice zasedajo ženske.

Klakočar Zupančičeva se je od nedelje do danes mudila v češki prestolnici na Konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU (EUSC). Pred začetkom konference se je na vabilo predsednice češkega parlamenta Markete Pekarove Adamove udeležila tudi srečanja predsednic parlamentov držav EU.

Na njem so zbrane, kot so danes sporočili iz DZ, izrazile obžalovanje, da so ženske v mednarodni politiki še vedno premalo zastopane, in se strinjale, da je pri oblikovanju zunanje politike potreben feminističen pristop.

Predsednica DZ je v svojem nagovoru poudarila, da je dolgoročni cilj slovenske zunanje politike opolnomočenje žensk v mednarodni politiki. Dodala je, da je Slovenija na tem področju naredila velik korak, saj prvič v zgodovini samostojne države položaje predsednice republike, predsednice DZ ter ministrice za zunanje in evropske zadeve zasedajo ženske.

Potreba po solidarnosti z Ukrajino

V ponedeljek, na drugi dan konference, so udeleženci spregovorili o ruski agresiji na Ukrajino in odzivu EU nanjo, zbrane pa je nagovoril predsednik ukrajinske rade Ruslan Štefančuk. Poudarili so potrebo po solidarnosti z Ukrajino, spregovorili o pomenu parlamentarne diplomacije v tem kontekstu in se zavzeli za sodelovanje z namenom čim hitrejše povojne obnove Ukrajine. Izrazili so podporo evro-atlantski integraciji Ukrajine in se zavzeli za kaznovanje odgovornih za vojne zločine.

Klakočar Zupančičeva je izrazila slovensko podporo suverenosti, teritorialni celovitosti in neodvisnosti Ukrajine. Zbrane je tudi obvestila o diplomatski konferenci o medsebojni pravni pomoči in izročitvi (konferenca MLA), ki bo med 15. in 26. majem 2023 potekala v Ljubljani. Ta je po njeni oceni pomembna tudi v kontekstu vojne v Ukrajini. Ob tem je pozvala h krepitvi sodelovanja, ki mora biti v prvi vrsti namenjeno doseganju miru.