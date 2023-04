Predsednica DZ poslancu očita populizem z vrčem vode, on pa njej posvajanje opic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na redni seji državnega zbora, kjer so poslanci zastavljali aktualna vprašanja premierju Robertu Golobu, se je ob debati o izgradnji kanala C0 zgodil manjši incident, ko je poslanec NSi Aleksander Reberšek premierju Golobu dejal, da je usoda čiste pitne vode v njegovih rokah in predenj postavil vrč z vodo. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič mu je očitala populizem, Reberšek pa ji je nazaj zabrusil, da se gre populizem ona s "posvajanjem nekih šimpanzov in opic ter skakanjem po Afriki". Ves besedni dvoboj si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.