Uresničile so se napovedi o SDS, Logar: Vem, kako deluje ta stranka

Kot piše N1, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v sistem državnega zbora danes vložila obvestilo predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič o menjavi članov o delovnih telesih. Šlo je za tri poslance SDS – Anžeta Logarja, Dejana Kaloha in Evo Irgl. Trojica se naj bi v sedežnem redu državnega zbora selila tudi v zadnjo klop.

Naštete poslance bodo v delovnih telesih po navedbah N1 zamenjali:

- v odboru za zunanjo politiko Anžeta Logarja in Evo Irgl poslanca Andrej Kosi in Žan Mahnič,

- v komisiji za narodni skupnosti Dejana Kaloha poslanec Danijel Krivec,

- v komisiji za peticije Evo Irgl in Dejana Kaloha člana SDS Jože Tanko in Alenka Helbl,

- v odboru za pravosodje bo namesto Dejana Kaloha sedel Jože Tanko,

- v odboru za finance bo Anžeta Logarja nadomestil Tomaž Lisec,

- v odboru za delo bo Evo Irgl zamenjal Zvonko Černač,

- v odboru za zdravstvo bo namesto Dejana Kaloha sedel Jožef Jelen.

Logar: V politiki ni nikoli dolgčas, stranko poznam dovolj dobro, da sem to pričakoval

"Obvestili so me, da moja stranka predlaga mojo izključitev iz delovnih teles in odvzem možnosti za prijavo na razprave v parlamentu. Sem dolgoletni član te stranke in precej dobro poznam notranji ustroj delovanja, zato sem takšno odločitev v bistvu pričakoval," je v odzivu na svojem uradnem profilu na Facebooku zapisal Anže Logar.

Anže Logar je zapisal: "Z nečem se moramo vsi strinjati – v politiki ni nikoli dolgčas." Foto: Bojan Puhek

Izrazil je mnenje, da njegova stališča, zavzemanja in dejanja prispevajo h krepitvi stranke SDS na desnosredinskem polu, in zapisal še, da je šel v politiko zato, da kaj naredi in "ne zato, da postanem del ukvarjanja samega s seboj".

Dodal je, da ne namerava sodelovati v političnih bitkah, in napovedal, da bo z začrtanim delom nadaljeval v okviru Platforme sodelovanja. Poudaril je tudi stališče, da trenutna vlada dela slabo in da bi se morala politika ukvarjati predvsem s tem.

Kaj je doletelo neposlušne poslance SDS?

Vodja poslancev SDS Jelka Godec naj bi na torkovi seji izvršilnega odbora SDS prisotne obvestila, kaj se bo zgodilo z Anžetom Logarjem, Evo Irgl in Dejanom Kalohom, ki niso hoteli podpisati zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Kmalu bodo vsi trije sedeli v zadnji klopi, razpravljali bodo lahko le še v redkih primerih, še v tem tednu pa naj bi ostali tudi brez članstva v delovnih telesih državnega zbora in tudi v mednarodnih delegacijah, poroča N1.

Kot je znano, je izvršilni odbor SDS februarja poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS.

Tak predlog izvršilnega odbora je prišel po tistem, ko je ob napetostih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja izvršilni odbor konec lanskega leta ocenil, da ni več nikakršnega dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Zatem je predsednik SDS Janez Janša v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta razčisti in uredi statusne zadeve.

Kmalu naj bi ostali brez članstva v delovnih telesih

Tako Logar kot poslanka Irgl, ki sta med soustanovitelji društva Platforma sodelovanja, izjave nista podpisala, prav tako ne poslanec Dejan Kaloh. Kot piše N1, naj bi Jelka Godec zato v kratkem državnemu zboru sporočila nov sedežni red, po katerem se Logar in Irglova iz prve selita v zadnjo klop h Kalohu, ki ima svoj sedež tam že zdaj.

Omenjeni poslanci že zdaj ne prejemajo več vabil na redne tedenske seje poslanske skupine. Na plenarnih sejah državnega zbora bodo v prihodnje lahko razpravljali samo še v primeru delitve preostalega časa, na seznam razpravljavcev jih SDS ne bo več uvrščala. Lahko pa bodo spregovorili ob glasovanjih – pri obrazložitvah glasu v lastnem imenu.

Še v tem tednu naj bi ostali tudi brez članstva v delovnih telesih državnega zbora in tudi v mednarodnih delegacijah.