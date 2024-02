Janez Janša: Anže Logar hoče preprečiti zmago SDS na volitvah

Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v DZ kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Zaveze niso podpisali poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. "Očitno bo nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev, ki so jih izvolili," je odločitev omenjenih poslancev za N1 komentiral predsednik SDS Janez Janša, ki meni tudi, da želja Platforme sodelovanja, ki jo je ustanovil Logar, ni, da zajema glasove na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči zmago SDS.

Na vprašanje, ali poslanska skupina SDS razpada, je Janša odgovoril: “Ne gre niti za razpad niti za presenečenje. Gre pa zato, da skladno z odločitvami sveta in izvršilnega odbora SDS politična slika postane jasna dovolj zgodaj. Ne pa tako, da se neka lista pač pojavi dva meseca pred volitvami, kot se je Virantova lista, in to potem prinese škodo predvsem nam.”

Glede potez poslanca Anžeta Logarja, ki je lani ustanovil Platformo sodelovanja, je Janša za N1 dejal: "Ves čas poudarja, da je desnosredinski politik. Tudi Eva Irgl govori, da je desnosredinska političarka. A želja Platforme ni, da zajema glasove na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči zmago SDS. V nasprotnem primeru bi poudarjali, da so sredinski politiki in realno povezovalni, ne pa tako, kot je pred nekaj dnevi dejal Jernej Pikalo (član SD in član Logarjeve Platforme; op. a.), da v vlado, ki bi jo vodil Janša, ne bi šel. Gospoda Pikala poznamo. Ko so moji poslanski kolegi na ustanovitvi Platforme videli ta obraz, je bilo bolj ali manj jasno, za kaj gre. Če ustanoviš nekaj, kar naj bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa poleg poslancev SDS ni nobenega poslanca iz drugih strank, zelo težko blefiraš, da gre za karkoli drugega kot za projekt Virant številka dve."

Za podpis izjave so imeli sedem dni časa

Kot je znano, je izvršilni odbor SDS prejšnji torek poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Za podpis omenjene izjave so imeli sedem dni časa, rok se je iztekel v torek. Tak predlog izvršilnega odbora je prišel po tistem, ko je ob napetostih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja izvršilni odbor konec lanskega leta ocenil, da ni več nikakršnega dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Zatem je predsednik SDS Janez Janša v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta razčisti in uredi statusne zadeve.

Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve, poroča STA. Distanciranje SDS od njegovih nastopov je označil za prekomerno in nesorazmerno. Tako Logar kot poslanka Irgl, ki sta med soustanovitelji društva Platforma sodelovanja, izjave nista podpisala, prav tako ne poslanec Dejan Kaloh, izhaja iz seznama, ki so ga iz stranke posredovali medijem.