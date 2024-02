Nekdanja Janševa sodelavca spregovorila o Logarju in SDS

"Menim, da ne gre za spor ali razkol, ampak za politične razmisleke in premike, ki bi lahko po morebitnem razpadu sedanje koalicije ali po volitvah v vlado pripeljali boljšo ekipo od zdajšnje," zadnje dogodke v SDS komentira nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, nekoč pomemben član SDS. Po mnenju nekdanjega poslanca SDS Zvonka Laha, ki je pred koncem politične kariere prestopil k NSi, je Janša že dovolj prečistil svojo poslansko skupino, zato odhodov poslancev v prihodnosti ni pričakovati. "Notri so sami kimavčki, ki morajo delati tako, kot nekdo narekuje," je dodal.

Poslanci SDS Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh niso podpisali izjave o zvestobi SDS do konca mandata. Logar ob tem poudarja, da potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav, medtem ko prvak SDS Janez Janša ocenjuje, da bo očitno nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev, ki so jih izvolili, Logarjeva Platforma sodelovanja pa po njegovem mnenju želi preprečiti zmago SDS na volitvah. Označil jo je za projekt Virant številka dve.

Rupel: Še vedno se čudim, da ni zmagal na predsedniških volitvah

Dogajanje v največji opozicijski stranki je za Siol.net komentiral nekdanji vidni član SDS Dimitrij Rupel, ki je bil zunanji minister tako v SDS-ovi kot tudi LDS-ovi vladi. Leta 2015 je iz stranke izstopil. Pravi, da najnovejših insajderskih informacij o dogajanju znotraj skupine nima, a ob tem domneva, da ne gre za spor ali razkol, ampak za politične razmisleke in premike, ki bi lahko po morebitnem razpadu zdajšnje koalicije ali po volitvah v vlado pripeljali boljšo ekipo od zdajšnje.

"Mislim, da se pojavlja prerazporejanje politikov na prostoru desne sredine, ki bi lahko postavila naslednjo vlado. Logar bi lahko SDS, nemara tudi NSi, s tem, da privablja konservativne volivce, ki so v preteklosti podlegli sataniziranju Janše, pomagal doseči večino," meni Rupel.

"V vladah uveljavljenih in uspešnih demokracij se stranke in osebnosti redno menjujejo, kar bi lahko dosegli tudi v Sloveniji," je za Siol.net pojasnil Dimitrij Rupel. Foto: Ana Kovač

Kot pravi Rupel, je Logar bister in razgledan človek, njegova vloga pa je zahtevna.

"Sam se še vedno čudim, kako je mogoče, da ni zmagal na predsedniških volitvah, saj nedvomno presega aktualno predsednico. Morda je šlo za vpliv feminizma, vsekakor za politiko novih obrazov, ki je – kot vidimo – posebnost bivših socialističnih držav. Logar bi lahko prispeval k rehabilitaciji politične kompetentnosti, ki jo je levičarskim strankam uspelo izbrisati," je pojasnil Rupel.

Lah: Notri so sami kimavčki

"Bilo bi nerodno, če bi Logar podpisal izjavo, potem pa stranko zapustil in pred volitvami ustanovil svojo. Očitali bi mu, da se je sprenevedal. Irglova je soustanoviteljica Platforme sodelovanja, pri Kalohu pa gre za zamero zaradi odbora v Mariboru, kjer je mestni odbor prevzel Kangler. Poleg tega so trije in lahko ustanovijo novo poslansko skupino," je odločitev trojice za Siol.net komentiral Zvonko Lah, nekdanji član SDS, ki je iz stranke izstopil leta 2016 in se pridružil NSi.

"Kolikor poznam Anžeta Logarja, še iz časov, ko sva bila sodelavca, on ni bil za trdo različico SDS, je bolj blag. Pozdravljam njegovo Platformo sodelovanja. Tudi sam sem namreč stranko zapustil zato, ker sem dobil občutek, da ji je vseeno za določene probleme. O določenih problemih imata tako levica kot desnica enako stališče, a pri nobeni stranki ne gre za dobrobit državljanov, ampak za dobro posamezne stranke. Strankokracija je pregloboka, povsod je je preveč. Problemi se zanemarjajo in zato smo prišli tako daleč. Birokrati so tako levi kot desni in po mojem mnenju marsikje delajo z roko v roki," je prepričan Lah.

Po njegovem mnenju je Janša že dovolj prečistil svojo poslansko skupino in odhodov poslancev v prihodnosti ni pričakovati. "Notri so sami kimovčki, ki morajo delati tako, kot nekdo narekuje. Mlajši si kaj veliko ne bodo upali, ker je njihova prihodnost negotova, mogoče si bo upal kakšen od starejših, ki že izpolnjuje pogoje za upokojitev, ampak dvomim, da bi kdo prestopil k Logarju," meni Lah.

"Kakor jaz poznam te mlajše člane, ki imajo svoje okraje, svoje štabe, ne bodo zapuščali stranke, ker ji zelo dobro kaže. Bi se pa na volitvah lahko zgodilo, da bi Logar pobral predvsem desnici. Levo dvomim, da bo kaj veliko pridobil, mogoče od Golobovih. Tam je veliko desnih volivcev, upad bo velik. Kaj bodo volili? Levice ne, SD po vsem tem, kar se zdaj dogaja, tudi ne. Da bi se kaj novega ustvarilo, tudi ne vidim, saj bodo volivci počasi nehali hoditi na led, tako da mislim, da ima Logar svoje možnosti," dodaja.

"Na splošno so vsi isti. Samo za stranko jim gre, ne za ljudi. Zato vsepovsod nazadujemo in nekaj se mora spremeniti," meni Zvonko Lah. Foto: STA ,

Sogovornik priznava, da je dolgo tudi sam menil, da za Logarjevim projektom stoji Janez Janša in da Logar sam ni sposoben izpeljati vsega tega. "Lahko, da je bilo tako na začetku, a glede na javnomnenjske raziskave in glede na to, da je na listi najbolje ocenjenih politikov, je vprašanje, ali je zdaj še interes. Lahko bi se zgodilo, da bo kakšna tretjina SDS-ovih volivcev volila Logarja. Če pobere še Golobove glasove, pa je to že močna zadeva, ki je Janez Janša ne bo mogel obvladovati. Po mojem mnenju je negativno, da je Janez Janša še vedno predsednik SDS."