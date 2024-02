Janez Janša potegnil prve poteze

Potem ko poslanci SDS Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh prejšnji teden niso podpisali izjave, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci stranke SDS, je Janez Janša po poročanju Dela potegnil prve poteze in nepodpisnikom dal vedeti, da jih v svoji stranki ne vidi več.

Trojica poslancev SDS, Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, ni navedena med predlagatelji sprememb poslovnika državnega zbora, ki so jih vložili v SDS. Kot poroča Delo, so njihova imena s seznama izbrisana, enako pa naj bi v poslanski skupini ravnali tudi v prihodnosti in omenjene tri poslance pri predlogih izpuščali.

Glede na poslovniška določila poslancev ne morejo izključiti iz poslanske skupine, a so jim v stranki nakazali, naj se presedejo. Trije poslanci namreč sedijo skupaj. Kot so za omenjeni medij pojasnili v DZ, poslancev v to ne morejo prisiliti, saj ima vsak poslanec v veliki dvorani stalni sedež, sedežni red pa se lahko spremeni le ob spremembi sestave poslanske skupine.

Bo trojica ostala brez položajev v parlamentarnih delovnih telesih?

Prvak SDS Janez Janša je prepričan, da se ustanavlja samostojna poslanska skupina in da je cilj Logarjeve Platforme sodelovanja preprečiti zmago SDS na volitvah. Zdaj se je odločil za prve poteze. Nakazal je, da bi jim, če ne ustanovijo poslanske skupine, lahko odvzeli članstvo in položaje, ki jih zasedajo v parlamentarnih delovnih telesih. Irglova bi tako ostala brez mesta predsednice komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Logar in Kaloh pa bi se poslovila z mesta podpredsednika odborov za zunanje zadeve in pravosodja. Janja Sluga, predsednica mandatno-volilne komisije, je za Delo potrdila, da poslanska skupina predloga za menjave še ni podala.