Uradno: minister Pikalo predlagal razrešitev glavnega šolskega inšpektorja

Na vprašanje, zakaj se je minister Jernej Pikalo odločil za razrešitev, na ministrstvu za izobraževanje niso odgovorili. Zapisali so le, da je minister predlog podal v skladu z zakonom o javnih uslužbencih (ZJU).

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je podal predlog za razrešitev Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, so nam potrdili na ministrstvu za izobraževanje.