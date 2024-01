Jutri najvišja posamezna uskladitev pokojnin po letu 1992

Ob izplačilu januarskih pokojnin bodo zadnji dan v januarju izvedli delno redno uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini 8,2 odstotka, so sporočili z vlade. V februarju, ko bodo znani dokončni uradni podatki o rasti plač in cen življenjskih potrebščin, bodo opravili tudi redno uskladitev pokojnin v skladu s sistemskim zakonom, ob čemer bodo poračunali tudi predhodno opravljeno delno uskladitev.

Z jutrišnjim dnem bo torej zagotovljena pokojnina za polno dobo znašala 744,15 evra, v letu 2023 je znašala 687,75 evra. Gre za najvišjo posamezno uskladitev pokojnin od junija 1992, letno pa po letu 2001.

Redna uskladitev enkrat letno

V skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se redna uskladitev opravi enkrat letno, to je ob izplačilu pokojnin za mesec februar na podlagi podatkov o rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (40 odstotkov) preteklega leta glede na predhodno leto, na podlagi podatkov statističnega urada (Surs).

Uskladitev je izražena v odstotku kot seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Višino uskladitve ugotovi ter posreduje v objavo uradnemu listu svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Letos so 8,2-odstotno uskladitev izjemoma izvedli že januarja. S tem ukrepom že mesec dni prej upokojencem izplačujejo njihove zvišane prejemke, so še pojasnili na vladi.

Novost za ovdovele, a potrebna je vloga

Z lanskoletnimi spremembami zakonodaje se izboljšuje tudi položaj ovdovelih, so še sporočili.

"Vdovam oziroma vdovcem, ki izpolnjujejo pogoje, po novem zagotavljamo pokojnino v višini seštevka njihove starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. Če ponazorimo s primerom, ko sta zakonca prejemala vsak 400 evrov pokojnine, je po še veljavni zakonodaji vdova prejela 442,33 evra, medtem ko bo po novi zakonodaji prejela zagotovljeno vdovsko pokojnino v višini zneska zagotovljene pokojnine, ki januarja 2024 znaša 744,15 evra," so navedli.

Ovdoveli morajo za pridobitev te pravice oddati vlogo. Vdove in vdovci, ki že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine ter menijo, da so po zakonskih kriterijih upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine, morajo za izplačilo te na Zpiz vložiti vlogo za priznanje zagotovljene vdovske pokojnine, in sicer najkasneje do konca leta, to je do 31. decembra 2024. Če bodo pogoji za priznanje pokojnine izpolnjeni, bo vdovi ali vdovcu pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Rast povprečne starostne pokojnine. Foto: Vlada RS

Z lanskoletnimi spremembami tudi izboljšave za delovne invalide

Delovni invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki so delali vsaj štiri ure, so do zdaj poleg plače za štiri ure dela prejemali tudi delno nadomestilo, ki je bilo odmerjeno od invalidske pokojnine, kar pomeni, da je ta del njihovega dohodka že upošteval odmerni odstotek.

Ob upokojitvi je bila določena pokojninska osnova, ki je temeljila na plači (za krajši delovni čas) in nadomestilih, kar pomeni, da se je za del njihovega dohodka odmerni odstotek uporabil dvakrat. Od januarja se pokojninska osnova izračunava na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas, kar pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino, upravičencem še sporočajo z vlade.