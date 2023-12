Del pokojninskega zakona v neskladju z ustavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ugotovitvi ustavnega sodišča je 396. člen pokojninske reforme, ki se nanaša na invalide s pravicami na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljenimi po predpisih v uporabi do konca leta 2002, ki so zaradi poslabšanja že ugotovljene invalidnosti dobili pravice po reformi in nižje nadomestilo kot prej, v neskladju z ustavo.

DZ mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih. Do odprave ugotovljene protiustavnosti je omenjenim zavarovancem zagotovljeno izplačevanje usklajenega zneska nadomestila, ki je zanje ugodnejši, in sicer na način iz dela pokojninske novele iz leta 2019, piše v odločbi.

Veljavna pokojninska reforma iz leta 2012 je vsem invalidom II. in III. kategorije s pravicami po predpisih, ki so bili v uporabi do konca leta 2002, ob prehodu na novo ureditev zagotovila varstvo njihovih pridobljenih pravic, na svoji spletni strani navaja sodišče.

Kljub temu pa reforma v primeru invalida z II. in III. kategorijo invalidnosti, ki je pravice uveljavljal po predpisih v uporabi do konca leta 2002, a se mu je po uveljavitvi pokojninske reforme z letom 2013 invalidnost poslabšala ali je nastala nova invalidnost in je zato dobil nadomestilo po reformi, ni omogočila, da bi lahko v primeru nižjega nadomestila od prejšnjega še naprej prejemal višjega.

Ustavno sodišče tudi za različno obravnavo invalidov II. in III. kategorije s pravicami po predpisih, ki so bili v uporabi do konca leta 2002, ob prehodu na veljavno pokojninsko reformo ni našlo ustavno dopustnih razlogov.