Upad turistov v Portorožu #video

Večina senčnikov in ležalnikov na portoroški plaži sameva, na pomolih ni gneče. Ne moremo trditi, da turistov sploh ni, prav tako pa ne moremo trditi, da so po plažah nameščeni kot sardele, pravi novinarka Neja Jerebičnik v svojem prispevku za oddajo Planet 18 na Planet TV.

Tudi natakar, ki ni želel pred kamero, je novinarki Planet TV povedal naslednje: "Vidite, kako je. Lani ta čas je bilo tu vse polno. Tudi naša terasa bi morala biti polna, pa ni."

Kaj pa pravijo hotelirji? Mate Matjaž iz Hotela Tomi: "Od januarja letos do zdaj smo nekako trideset odstotkov manj zasedeni kot lani. Lani v tem obdobju, pa ni bilo bonov, se je iskala soba več."

Trenutno takšnega povpraševanja ni. Čeprav slovenska Istra s svojim zaledjem ponuja veliko doživetij, je Portorož po mnenju Matjaža nekoliko za časom. "Portorož je malo zastal. Že leta se ni veliko vlagalo vanj. Vsi naši sosedje se razvijajo, vlagajo, olepšujejo kraje."

Da se junij ni začel preveč obetavno, povedo tudi v drugem portoroškem hotelu. Marcel Bešter iz Boutique Hotel Portorose tako pravi: "Če gledamo pretekli mesec, je bila zasedenost po številu nočitev malenkost nižja, kar gre predpisati tudi temu, da je Portorož lani gostil dogodek Harley Davidson." Dodal je, da se slika za julij in avgust izboljšuje in bodo kapacitete zapolnjene podobno kot lani.

Okolje Piran, ki upravlja s centralno plažo, je potrdila, da se poletna sezona tam ni začela tako dobro kot lani, a da se julija stanje že izboljšuje. Polona Žigo iz Turističnega združenja Portorož pa pravi: "Junij je res bil nekoliko slabše zaseden, število prenočitev je bilo za štirinajst odstotkov manjše. Kar velja pripisati upadu števila slovenskih gostov. Spomniti moramo, da so lani junija še veljali turistični boni."

Napovedi za julij in avgust so bolj obetavne. Kljub temu da so cene namestitev narasle, v Turističnem združenju Portorož pričakujejo, da bo število prenočitev celo višje kot lani.