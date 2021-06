V 93. letu starosti je umrl Marko Kremžar, ustanovni član NSi in zadnji predsednik SLS v emigraciji, so sporočili iz NSi in SLS. Bil je ekonomist, politik, pedagog in pisatelj ter je bil aktiven predvsem na področju publicistike in šolstva v Sloveniji ter za Slovence v zamejstvu in po svetu, je zapisano na spletni strani NSi.

V času druge svetovne vojne in po njej je bil Kremžar kot mladostnik v dveh koncentracijskih taboriščih, kasneje pa mu je uspelo pobegniti v Avstrijo. Od tam je s starši emigriral v Argentino, kjer je doštudiral in tudi doktoriral, so zapisali v NSi.

Kremžar je razvil bogato literarno dejavnost, kot so novele in drame, še bolj pa strokovno, predvsem sociološke in politološke razprave. Napisal je vrsto knjig o vprašanjih novejše slovenske zgodovine, državljanske vojne in njenih posledic, so zapisali v katoliškem tedniku Družina.

"Njegov angažma v slovenski skupnosti v Buenos Airesu, kjer je bil pomemben organizator in pedagog slovenskega srednjega šolstva, bo ostal za vedno zapisan v zgodovino," so poudarili v NSi.