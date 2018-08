Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz šole so ga izključili, ker je pisal pesmi v prepovedanem slovenskem jeziku.

Iz šole so ga izključili, ker je pisal pesmi v prepovedanem slovenskem jeziku. Foto: Bojan Puhek

Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec, je poročal Radio Slovenija.

Zlobec se je rodil 4. julija 1925 v Ponikvah v občini Sežana, kot sedmi in tudi zadnji otrok v kmečko-delavski družini. Pesnik, esejist, romanopisec, antologist, prevajalec in akademik je umrl pri 93 letih.

Italijansko osnovno šolo je v obdobju fašizma obiskoval v bližnji vasi Avber. Konec leta 1941 je bil izključen iz semenišča, ker so odkrili, da piše pesmi v prepovedanem slovenskem jeziku. Poleg tega je urejal tudi ilegalno "literarno" glasilo in vanj tudi skoraj sam pisal.

Po drugi svetovni vojni, v kateri je sodeloval kot partizan, je delal kot novinar in opravljal številne politične funkcije. "Bil je borec, obveščevalec, organizator slovenskega šolstva, tudi sam partizanski učitelj, celo okrajni šolski nadzornik," so v njegovo biografijo zapisali na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Leta 1950 se je že kot študent poročil in dvakrat postal oče.

Kot novinar je delal pri Ljudski pravici, Delu in na RTV, kjer je nastopil tudi v vlogi kulturnega urednika in odgovornega urednika za kulturo.

Bil je tudi predsednik Zveze pisateljev Jugoslavije. Skupaj z Jankom Kosom je urejal sodno prepovedano literarno revijo Beseda, polnih trideset let pa je bil glavni in odgovorni urednik Sodobnosti.

Njegova bibliografija obsega okrog 115 knjižnih enot

Bil je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegova bibliografija (poezija, proza, esejistika, prevodi v obeh smereh) obsega okoli 115 knjižnih del.

Leta 1953 je skupaj s Tonetom Pavčkom, Kajetanom Kovičem in Janezom Menartom izdal pesniško zbirko Pesmi štirih, ki je do danes doživela številne ponatise.