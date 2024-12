Umorila je mater štirih otrok, sedela bo 28 let

Aleksandra Škamlec je obtožena skupaj z žrtvinim možem Tomažem Arkliničem, ki pa krivde ni priznal. Tožilstvo je sicer zahtevalo najvišjo, 30-letno zaporno kazen, sodišče pa je upoštevalo tudi olajševalne okoliščine, in sicer priznanje in nekaznovanost. Sodba še ni pravnomočna.

Po obtožnici naj bi obdolženec ženo pod pretvezo, da bosta praznovala obletnico poroke, peljal v velnes in na večerjo. Tako sta 22. marca zvečer oddala otroke v varstvo žrtvini materi in se dogovorila, da jih prideta iskat kasneje. Po večerji je žrtev iz avtomobila poklicala mamo in ji povedala, da se vračata po otroke, nato pa naj bi mož, ki je vozil, zavil z glavne ceste na stransko. Odpeljal naj bi proti odročnemu kraju v bližini naselja Strnišče, kjer naj bi čakala domnevna storilka, s katero naj bi se tako prej dogovorila, trdi tožilstvo.

Ko je žrtev stopila iz avta, naj bi jo obdolženka podrla na tla in jo od zadaj večkrat zabodla z nožem. 11 vbodov je povzročilo usodne rane na vratu in glavi, je navedla tožilka. Kot je dodala, je žrtev utrpela hude bolečine in strah, vse pa je potekalo ob navzočnosti moža, ki je med napadom čakal ob vozilu.

Po dejanju sta storilca skušala prikriti umor, žrtev sta zakopala v bližnji kup gnoja ter jo prekrila s travo. Dva tedna pozneje je truplo umorjene ženske našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena.

Kaj je povedala pred izrekom sodbe?

Aleksandra Škamlec je dejala, da dejanje močno obžaluje in da se vsem, ki sta jih s Tomažem Arkliničem prizadela, močno in iskreno opravičuje, s sodišča poroča Ptujinfo.com. Sodišče je prosila, da pri odmeri kazni upošteva njeno dosedanje življenje, ki naj bi vplivalo na dojemanje njenih dejanj. Med prebiranjem napisane izjave je jokala.

V svojo obrambo je povedala, da se je rodila kot najstarejša v družini sedmih otrok s staršema alkoholikoma, zaradi tega je prihajalo tudi do nasilja nad otroki. Primorana je bila prehitro in z neustrezno vzgojno podlago odrasti in pričela skrbeti za mlajše sorojence. Pri 15 letih je pobegnila k babici in dedku, kjer je naletela na strog vojaški režim. V otroštvu ni bila deležna razumevanja niti družinske topline. Zaznamovalo jo je ravnanje staršev, ki se po njenem odhodu k starim staršem po njenih besedah nista niti enkrat pozanimala, kaj se z njo dogaja.

K sedaj že bivšemu možu se je preselila v slabem mesecu od njunega prvega srečanja in vztrajala v zvezi, ki zanjo ni bila zdrava. Vseskozi je iskala okolje, kjer bi se počutila sprejeto in ki bi mu pripadala, je po poročanju Ptujinfo.com dejala Škamlec.

Tožilka vztraja pri svojem

Višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak meni, da glede na težo kaznivega dejanja priznanje in nekaznovanost ne moreta vplivati na višino izrečene kazni. Soobtožena sta si 14 dni po umoru izmenjevala sporočila z vsebino, ki izražajo olajšanje po odstranitvi ovire za njuno skupno življenje. Prvo obžalovanje je Škamlec izrekla, ko so bili predloženi že vsi dokazi.

Tožilka je dejala, da je šlo za dobro premišljeno in usklajeno dejanje v sostorilstvu, kar se kaže tudi v intenziteti dejanj. Z dejanjem je štiri otroke prikrajšala za odraščanje s svojo mamo, hkrati pa umorjeno, staro šele 33 let, za njeno nadaljnje materinstvo in vzgajanje otrok, izmed katerih je en star le leto in pol. Kljub priznanju krivde je po mnenju tožilstva edina pravična kazen za Aleksandro Škamlec 30 let zapora.

Do umora je živela drugače

Matic Klemenčič, zagovornik obdolžene po uradni dolžnosti, je dejal, da se obtoženka zaveda nedopustnosti svojega dejanja in posledic. Priznanje po njegovem kaže na to, da prevzema odgovornost za svoje dejanje. Njen dosedanji način življenja je povsem neskladen z dogodki, ki so pripeljali do današnjega dne. Priznanje in nekaznovanost je pri odmeri kazni treba upoštevati, pravi. Do sedaj v nobenem primeru ob priznanju in nekaznovanosti ni bila izrečena najvišja kazen

Sodnik je povedal, da njeno otroštvo in druge okoliščine v njeni izjavi ne morejo vplivati na višino izrečene kazni.