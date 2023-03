Ukrajincem z začasno zaščito se danes status samodejno podaljša za leto dni

Začasno zaščito za ukrajinske begunce v Sloveniji je slovenska vlada uvedla kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, in sicer za začetno obdobje enega leta, torej do 4. marca letos.

Ta ukrep pomeni, da tudi če osebam z začasno zaščito do danes ne bodo izdali nove izkaznice, jim status ne bo prenehal in posledično v Sloveniji ne bodo prebivali nezakonito, saj potek veljavnosti izkaznice ni razlog za prenehanje začasne zaščite, so za STA pojasnili na notranjem ministrstvu.

Iz Upravne enote Ljubljana so sporočili, da so trenutno v fazi izdelave in odpreme novih izkaznic za osebe, ki imajo veljavno začasno zaščito in prijavljeno prebivališče na njenem območju. Nove izkaznice bodo na prijavljene začasne naslove vročali po pošti, zato predlagajo, da si upravičenci na prijavljenih začasnih naslovih uredijo ustrezne poštne predale oziroma nabiralnike za dostavo pošiljk.

Iz Upravne enote Maribor pa so sporočili, da bodo vročanje novih izkaznic za osebe z začasno zaščito in podaljšanje prijave prebivališča izvajali trikrat na teden, in sicer v popoldanskem času v torek, četrtek in petek. Za vročitev pa bodo upravičence predhodno pisno obvestili na naslov bivanja.

Začasno zaščito za ukrajinske begunce v Sloveniji je slovenska vlada uvedla kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, in sicer za začetno obdobje enega leta, torej do 4. marca letos. Na podlagi odločitve Evropske komisije se je vlada nato odločila začasno zaščito samodejno podaljšati še do 4. marca 2024. Ustrezno odločitev je sprejela konec lanskega leta.

Svoje domove zapustilo več kot osem milijonov Ukrajincev

Od začetka ruske invazije je svoje domove zapustilo že več kot osem milijonov Ukrajincev in Ukrajink. Nekaj več kot 70.000 jih je prebivališče prijavilo tudi v Sloveniji, status začasne zaščite pa jih je po podatkih notranjega ministrstva do 26. februarja letos pridobilo 8.439. Ti imajo pravico do začasnega prebivanja, nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči in združevanja družine.

V sredini februarja je bilo 907 ukrajinskih otrok vključenih v osnovne šole, 244 otrok v vrtce, sto v srednje šole, osem otrok v šole s prilagojenim programom ter dva v center za slepe in slabovidne oziroma v center za gluhe in naglušne, so za STA sporočili z urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Da se lažje vključujejo v novo okolje, jim omogočajo tudi dodaten pouk slovenščine, zagotavljajo učbenike iz šolskih skladov ter brezplačno šolsko prehrano in prevoz. Tudi univerze ukrajinskim študentom aktivno pomagajo, da se lažje vključijo v novo okolje ter nadaljujejo izobraževanje. Na študijske programe je v letošnjem šolskem letu prvič vpisanih 164 državljanov Ukrajine, vseh vpisanih pa je 227.

Urad odobril 90,5 odstotka vloženih vlog

Urad je nastanitve za ukrajinske begunce organiziral v treh nastanitvenih centrih, dijaških domovih, integracijskih hišah in stanovanjih ter s tem zagotovil 529 ležišč. Od 5.477 vlog za denarno pomoč in 4.744 vlog za denarno pomoč za zasebno nastanitev je urad odobril 90,5 odstotka vlog.

V program začetne integracije je vključenih 445 ukrajinskih beguncev. Vključujejo se tudi na slovenski trg dela. Trenutno je v evidenco brezposelnih prijavljenih 450 oseb iz Ukrajine, 101 oseba pa si je že našla zaposlitev, piše na spletni strani vlade.

Za pomoč z informacijami je vzpostavljen tudi klicni center (080 41 42) in spletna stran Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine, kjer so vsebine na voljo tudi v ukrajinskem jeziku.