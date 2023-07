Ukrajina je spremenila dan praznovanja božiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ukrajinci so že dolgo podvrženi ruski ideologiji na skoraj vseh področjih življenja, vključno z julijanskim koledarjem in praznovanjem božiča 7. januarja," piše v obrazložitvi besedila, ki so ga poslanci izglasovali sredi tega meseca.

V besedilu tudi piše, da "se nadaljuje močan preporod ukrajinskega naroda. Stalen boj za lastno identiteto pripomore k zavedanju in želji vsakega Ukrajinca, da živi svoje življenje, s svojo tradicijo in svojimi prazniki", povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Premik datuma praznovanja božiča je zadnji v vrsti potez, ki jih je Ukrajina sprejela v zadnjih letih, da bi se oddaljila od Moskve, vključno s preimenovanjem ulic in mest, ki spominjajo na sovjetsko obdobje.

Sprejeti zakon tako odraža krhanje rusko-ukrajinskih vezi, tudi med cerkvama v Kijevu in Moskvi, k čemur je dodatno pripomogla ruska invazija na Ukrajino februarja lani.

V Ukrajini so v skladu z odločitvijo ukrajinske pravoslavne cerkve verniki božič lani prvič lahko praznovali 25. decembra. Pravoslavni Ukrajinci so sicer doslej tradicionalno sledili julijanskemu koledarju in božič praznovali 7. januarja.

Pravoslavna cerkev Ukrajine v trenutni obliki obstaja štiri leta. Leta 2018 sta se dve ukrajinski pravoslavni cerkvi kot tudi del pripadnikov cerkve Moskovskega patriarhata odcepili od Moskve ter se združili v novo pravoslavno cerkev, katere avtokefalnost je priznal ekumenski patriarh Bartolomej I.

Tri mesece po začetku invazije je še Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata pretrgala vezi z rusko pravoslavno cerkvijo in razglasila "popolno samostojnost in neodvisnost" od Moskve, saj se ne strinja s stališčem moskovskega patriarha Kirila glede vojne v Ukrajini.